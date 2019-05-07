Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре

Бельгийцы Дивок Ориги и Венсан Компани продлили интригу до самого конца, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" остались за пределами топ-4, а "Кардифф" оформил вылет в Чемпионшип. 37-й тур Премьер-Лиги получился чрезвычайно насыщенным на события!





"Тоттенхэму" сложно забивать



По итогу все обернулось для "шпор" неплохо, но в субботу команда Маурисио Почеттино снова разочаровала. На поле "Борнмута" "Тоттенхэм" проиграл в 13-й раз в нынешнем чемпионате, тогда еще поставив под угрозу свое место в следующем розыгрыше Лиге Чемпионов.



Лондонцы неплохо начали игру на стадионе "Дин Корт", но сами создали себе проблемы отсутствием дисциплины. Эрик Дайер удаления избежал, но затем гостей в меньшинстве оставил Сон Хен Мин — главная надежда "шпор" в концовке сезона. Кореец получил глупую красную карточку, а Почеттино в этой ситуации сделал замены, чтобы вышедший на поле Хуан Фойт тоже схлопотал удаление, сыграв всего пару минут. Вдевятером "Тоттенхэм" пытался удержать ничью и был близок к результату, если в этом можно искать утешение.



Важной для "шпор" остается только ответная встреча полуфинала Лиги Чемпионов с "Аяксом", к которой "Тоттенхэм" подходит без Харри Кейна, но с необходимостью побеждать и одним голом в последних пяти матчах. Возвращение Сон Хен Мина, по идее, должно помочь, но после субботних подробностей сомнения вызывает даже он.



"Вулверхэмптон" станет седьмым



"Эвертон" в концовке сезона сделал хорошую заявку на "первое место среди остальных", но команда Марку Силвы немного опоздала. Их домашняя победа над "Бернли" стала приятным завершением сезона на "Гудисон Парк", но в следующем году "ирискам" все же не играть в Европе. Впрочем, разве это плохие новости?



Тем более что возможная игра в Лиге Европы будет значить больше для "Вулверхэмптона", который еще несколько сезонов назад выступал в Лиге Один. После победы над "Фулхэмом" и других результатов тура новичок Премьер-Лиги гарантировалисебе седьмую позицию в чемпионате. Чтобы сыграть в Европе, "волкам" еще нужно поболеть против "Уотфорда", который встретится в финале Кубка Англии с "Манчестер Сити". Тут не только расчет, но и эмоциональный фактор: именно "Уотфорд" не пустил "Вулверхэмптон" в финал, совершив сумасшедший камбэк в их очной встрече.



"Кардифф" вылетает



По итогу Нил Уорнок может справедливо заметить: его команда и так превзошла ожидания. Никто не ожидал увидеть "Кардифф" в Премьер-Лиге перед стартом прошлого сезона. Мало кто верил, что валлийцы будут до последних туров сохранять шансы на спасение в элите, решив играть на этом уровне далеко не сильнейшим составом даже по меркам Чемпионшипа.



"Кардифф" показал желание бороться, но пострадал из-за нехватки класса. Это подчеркнул и домашний матч с "Кристал Пэлас", где великолепные Андрос Таунсенд и Уилфрид Заха демонстрировали уровень игры, недостижимый для валлийцев. "Орлы" добились очередного результата на чужом поле (по выездным показателям "Пэлас" — пятая команда Премьер-Лиги) и отправили "Кардифф" обратно в Чемпионшип. А заодно сохранили место в чемпионате "Брайтону" — своему принципиальному сопернику, точно не ожидавшему такой милости от подопечных Роя Ходжсона.



"Ньюкасл" почти остановил "Ливерпуль"



В пятницу Рафаэль Бенитес намекнул на то, что шансы "Ньюкасла" подписать с ним новый контракт стали выше. Возможно, субботняя игра с "Ливерпулем" все-таки не была последней для испанца для "Сент-Джеймс Парк", но "сороки" играли как в последний раз, едва не огорчив дома еще одного претендента на титул.



Никаких поблажек от бывшего тренера "Ливерпуль" не получил. "Ньюкасл" нашел в себе силы забить гостям дважды и держал удар в обороне до последних минут встречи. Гол Дивока Ориги все же подарил "Ливерпулю" очередную драматичную победу, которая сохраняет интригу в чемпионской гонке до самого последнего тура. Игра же "Ньюкасла" в этот день должна была напомнить руководству клуба о том, почему им нужно всеми силами удержать Бенитеса.



"Манчестер Юнайтед" остается без Лиги Чемпионов



Мощный рывок "Манчестер Юнайтед" после смены тренера подарил клубу надежду, но очень скоро "Юнайтед" даже не вернулся на уровень первой половины сезона, а стал хуже. Форма подопечных Оле Гуннара Сульшера в последнюю пару месяцев логично привела их к потере очков на поле "Хаддерсфилда", слабейшей команды чемпионата.



"Юнайтед" в последнее время регулярно плох, но воскресная неудача все равно знаковая. Команда Сульшера не смогла обыграть соперника, уступившего в 13 из последних 14 матчей. Итогом этого стала потеря математических шансов попасть в Лигу Чемпионов, что может стать дополнительным ударом по клубу, и так не способному очертить вектор своего развития. Без главного европейского турнира МЮ останется впервые за три года, но в третий раз за шесть лет после сэра Алекса Фергюсона.



"Челси" выходит в Лигу Чемпионов, "Арсенал" надеется на Лигу Европы



"Челси" еще недавно выглядел аутсайдером гонки за попадание в четверку, но, выиграв (дома против "Уотфорда") впервые в четырех последних матчах, сумел обеспечить себе путевку в Лигу Чемпионов за тур до конца сезона. Парадокс? Объяснить его можно тем, что конкуренты "синих", считавшиеся фаворитами, умудрились в этот период играть еще хуже команды Маурицио Сарри.



"Арсенал" в этом плане был так же "убедителен", как и "Тоттенхэм" с "Юнайтед". С "Брайтоном" команда Унаи Эмери, по крайней мере, не проиграла, как это было в трех предыдущих играх. Но оправдать ничью с соперником, не имеющим турнирной мотивации и забившем один гол в семи матчах, сложно, даже если дополнить список усталостью "Арсенала" из-за Лиги Европы. Собственно, с ней теперь и связан единственный шанс "канониров" попасть в Лигу Чемпионов — ответная игра с "Валенсией" и потенциальный финал определят итог дебютного сезона клуба без Арсена Венгера.



"Манчестер Сити" остался один шаг



Брендан Роджерс во главе "Лестера" был символичной надеждой "Ливерпуля", но и бывшему наставнику мерсисайдцев не удалось остановить "Ман Сити" на пути к титулу. Пожалуй, Роджерс подобрался ближе остальных в последние недели. Его "Лестер" заставил "горожан" хорошо понервничать. Победу команда Пепа Гвардиолы одержала по своим меркам поздно, забив решающий гол на 70-й минуте.



У "Сити" было мало (опять же — по их меркам) возможностей, а победить в такой вечер им помог исключительный удар. По крайней мере, исключительный для Венсана Компани. Уже легендарный для клуба защитник взял на себя инициативу, пока "Лестер" сдерживал звезд атаки, и запустил мяч в верхний угол ворот ударом с дистанции. У "Лестера" еще был шанс отыграться, но и тут символизм до конца не сработал — Келечи Ихеаначо был близок, но все же не забил своему бывшему клубу.



"Сити" остался один шаг до сохранения титула, и "Брайтон" на выезде, по идее, должен быть более простым испытанием, чем "Лестер" Роджерса.



Иван Громиков специально для FAPL.ru