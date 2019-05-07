Маттейс Де Лигт отверг интерес "Юнайтед"

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отверг интерес "Манчестер Юнайтед", решив, что клуб с "Олд Траффорд" не соответствует его амбициям.

Как и "Аякс" в целом, 19-летний Де Лигт впечатляющим образом проводит этот сезон, став лакомой целью для богатейших клубов Европы.



В качестве своей цели игрока сборной Голландии видел и "Юнайтед", находящийся на пороге большой перестройки после непопадания в Лигу Чемпионов.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" были готовы заплатить 60 миллионов фунтов "Аяксу" в качестве компенсации, а самому Маттейсу предложить пятилетний контракт с зарплатой в 250 тыс. фунтов в неделю.



Предложение "Юнайтед" является самым выгодным в финансовом плане из тех, что есть на руках у Де Лигта, однако через своего агента Мино Райолу юниор сообщил "дьяволам", что его интересуют более состоятельные в спортивным отношении клубы, вроде "Реала" и "Барселоны".



"Маттейс собирается стать лучшим защитником в мире. Он может отправиться, куда пожелает, но он не заинтересован в переходе в "Юнайтед". Они уже не так привлекательны, как в прежние времена".



"Он стал одной из самых желанных звезд на планете, так быстро увеличив свою стоимость, поэтому может сам решать, куда ему отправиться", — цитирует свой источник издание.