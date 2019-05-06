Клопп считает этот сезон успешным для "Ливерпуля", даже без трофеев

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает этот сезон успешным для своей команды, как бы он ни завершился.

Несмотря на свою впечатляющую форму и всего одно поражение в Премьер-Лиге, "красные" рискуют прийти к финишу с пустыми руками. Однако Клопп оценивает выступление своей команды не по трофеям.

"Многие болельщики других клубов будут счастливы, если мы провалимся. Тем не менее, большинство из них все равно ниже нас в таблице, за исключением "Манчестер Сити". Так что все нормально".

"Придя в "Ливерпуль", я с самого начала понял, что путь к успеху будет тернистым, поэтому мы пойдем тернистым путем. Что поделать, если удача не всегда на нашей стороне".

"Это не так, что ты лишь восклицаешь: "Вау, опять?" Мы должны упорно трудиться ради достижения успеха, и весь клуб к этому готов. Я не был уверен, сможем ли мы дожать "Ньюкасл", но мы сделали это, и я этим абсолютно горжусь".

"Как бы все ни закончилось, это будет очень, очень успешный сезон. Я практически уверен, что все наши болельщики будут воспринимать это именно так", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 813

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zed91 07.05.2019 00:17 # zed91
    Клоппа в отставку!!!

    (ответить)

  2. raka-eve 07.05.2019 00:09 # raka-eve
    Сексуальный футбол и бестрофейность потихоньку из Лондона в Ливерпуль переехали. Вот ору то будет если Эмери с этим нулячим довольно составом Ле выиграет

    (ответить)

  3. sisyazavr 06.05.2019 23:57 # sisyazavr
    Зеропук, зеропук. Итак выше своей головы прыгнули, в принципе.

    (ответить)

  4. mixmaster 06.05.2019 23:57 # mixmaster
    Ебло ослиное, ты в Швейцарию тренить уйти обещал, если за 4 года 0 чашек. Peace da ball officially

    (ответить)

  5. kukuruzzo 06.05.2019 23:56 # kukuruzzo
    Классический Арсик вермен Геры. ЛГБТпуль.

    (ответить)

  6. manutd-20champ 06.05.2019 23:35 # manutd-20champ
    "Так что все нормально".
    ключевая фраза. просто топарь.

    (ответить)

  7. redevilsfun 06.05.2019 23:31 # redevilsfun
    Ливерпуль априори без трофеев должен быть, о чем речь

    (ответить)

  8. fokfokus 06.05.2019 23:29 # fokfokus
    Возьмите меня делать ваши новости, а... У вашего автора грамматика очень хромает, вам самим то как от такого написанного?? Безграмоте учите молодёжь нашу...

    (ответить)

  9. xin 06.05.2019 23:05 # xin
    Так и есть, но хейтерам и поехавшей колбасе не понять)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: