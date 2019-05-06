Клопп считает этот сезон успешным для "Ливерпуля", даже без трофеев
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает этот сезон успешным для своей команды, как бы он ни завершился.
Несмотря на свою впечатляющую форму и всего одно поражение в Премьер-Лиге, "красные" рискуют прийти к финишу с пустыми руками. Однако Клопп оценивает выступление своей команды не по трофеям.
"Многие болельщики других клубов будут счастливы, если мы провалимся. Тем не менее, большинство из них все равно ниже нас в таблице, за исключением "Манчестер Сити". Так что все нормально".
"Придя в "Ливерпуль", я с самого начала понял, что путь к успеху будет тернистым, поэтому мы пойдем тернистым путем. Что поделать, если удача не всегда на нашей стороне".
"Это не так, что ты лишь восклицаешь: "Вау, опять?" Мы должны упорно трудиться ради достижения успеха, и весь клуб к этому готов. Я не был уверен, сможем ли мы дожать "Ньюкасл", но мы сделали это, и я этим абсолютно горжусь".
"Как бы все ни закончилось, это будет очень, очень успешный сезон. Я практически уверен, что все наши болельщики будут воспринимать это именно так", — цитирует Клоппа Goal.
06.05.2019 23:00
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Последние комментарии:
Клоппа в отставку!!!
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Сексуальный футбол и бестрофейность потихоньку из Лондона в Ливерпуль переехали. Вот ору то будет если Эмери с этим нулячим довольно составом Ле выиграет
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Зеропук, зеропук. Итак выше своей головы прыгнули, в принципе.
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Ебло ослиное, ты в Швейцарию тренить уйти обещал, если за 4 года 0 чашек. Peace da ball officially
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Классический Арсик вермен Геры. ЛГБТпуль.
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"Так что все нормально".
ключевая фраза. просто топарь.
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Ливерпуль априори без трофеев должен быть, о чем речь
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Возьмите меня делать ваши новости, а... У вашего автора грамматика очень хромает, вам самим то как от такого написанного?? Безграмоте учите молодёжь нашу...
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Так и есть, но хейтерам и поехавшей колбасе не понять)
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