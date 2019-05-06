Суарес обещает не праздновать, если забьет на "Энфилде"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что рассчитывает на теплый прием на "Энфилде", пообещав не праздновать, если ему удастся снова забить "Ливерпулю".

Именно Суарес открыл счет в победном для "Барселоны" первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (3:0) — и был немедленно обвинен фанатами "красных" в неуважении к своему бывшему клубу из-за чересчур бурного празднования.



Перед возвращением на "Энфилд", где он отыграл три с половиной года, 32-летний уругваец заявил, что в его уважении к "Ливерпулю" не нужно сомневаться, и он готов это доказать.



"Люди, которые разбираются в футболе, знают, насколько важен был тот мой гол. Я испытываю максимальное уважение к фанатам "Ливерпуля". Но поскольку я забил, я отпраздновал это со своими фанатами. Прошу меня простить за это".



"Я очень благодарен "Ливерпулю", их фанатам и клубу. Естественно, если я забью гол на "Энфилде", я не буду праздновать это. Точно так же я не делал этого в "Аяксе" (когда забил за "Аякс" "Гронингену")".



"Люди знают, чего я здесь добился. Я благодарен клубу. Думаю, здесь будет больше аплодисментов, чем свиста. Но если какие-то люди хотят меня освистать, и это доставляет им удовольствие... Наверно, такие тоже будут".



"Но я думаю, большинство людей здесь благодарны мне. Когда я сюда приехал, люди с кухни даже передали подарок моим детям. Думаю, меня здесь по-прежнему любят", — цитирует Суареса Sky Sports.