Эден Азар: "Я проголосовал за Агуэро"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что свой голос при определении Игрока Года отдал нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

В 43 матчах этого сезона за клуб с "Этихад" Агуэро забил 29 голов. Этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в английском футболе, но может оказаться достаточно для трех командных трофеев.



В программке к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда", выигранному "синими" со счетом 3:0, Азар выразил свое восхищение стабильностью Агуэро на протяжении длительного периода времени.



"Ну, иногда так бывает, что кто-нибудь играет хорошо два месяца, а на следующие девять месяцев пропадает, поэтому я стараюсь учитывать стабильность".



"На мой взгляд, было лучше проголосовать за того, кто хорошо играет весь сезон, чем за того, кто блистает два месяца, но лишь эти два месяца. Я не особо учитываю, как они проявили себя в очных матчах против нас, а оцениваю весь год целиком".



"Я проголосовал за Серхио Агуэро — но не потому, что он сделал хет-трик против нас! Он играет в Премьер-Лиге уже восемь лет, и он всегда стабилен. Иногда он получает травмы, но когда он на поле, он всегда забивает много голов. Поэтому для меня он лучший", — сообщил Азар.