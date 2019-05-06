Эден Азар: "Я проголосовал за Агуэро"

Серхио Агуэро Плеймейкер "Челси" Эден Азар признался, что свой голос при определении Игрока Года отдал нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

В 43 матчах этого сезона за клуб с "Этихад" Агуэро забил 29 голов. Этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в английском футболе, но может оказаться достаточно для трех командных трофеев.

В программке к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда", выигранному "синими" со счетом 3:0, Азар выразил свое восхищение стабильностью Агуэро на протяжении длительного периода времени.

"Ну, иногда так бывает, что кто-нибудь играет хорошо два месяца, а на следующие девять месяцев пропадает, поэтому я стараюсь учитывать стабильность".

"На мой взгляд, было лучше проголосовать за того, кто хорошо играет весь сезон, чем за того, кто блистает два месяца, но лишь эти два месяца. Я не особо учитываю, как они проявили себя в очных матчах против нас, а оцениваю весь год целиком".

"Я проголосовал за Серхио Агуэро — но не потому, что он сделал хет-трик против нас! Он играет в Премьер-Лиге уже восемь лет, и он всегда стабилен. Иногда он получает травмы, но когда он на поле, он всегда забивает много голов. Поэтому для меня он лучший", — сообщил Азар.


Метки PFA, Агуэро, Азар, Манчестер Сити, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 06.05.2019 20:27 # mc-od
    Агуэро стал вторым игроком, которому удавалось забить 20 или больше голов в пяти сезонах Премьер-лиги кряду. Ранее это удавалось Тьерри Анри (с сезона 2001/02 по 2005/06).

    KУН - КОРОЛЬ!

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  2. xin 06.05.2019 20:17 # xin
    Стокгольмский синдром после 6-0.

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  3. arhangel777 06.05.2019 20:02 # arhangel777
    Просто по чесноку Азар все сделал! Молодца парень!
    Come on, City!!!

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