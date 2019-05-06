Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен рискуют не сыграть с "Барселоной"

Виргил Ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку "Ливерпуля" во вторник, что ставит под вопрос их участие в завтрашнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В преддверии битвы на "Энфилде" главный тренер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино присоединятся к полузащитнику Наби Кейта в лазарете.



Однако список потерь "Ливерпуля" на ответный полуфинальный матч европейского турнира еще может увеличиться. Как сообщает Daily Mirror, Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен пропустили заключительную тренировку команды перед игрой.



Виргил и Алекс занимались отдельно от общей группы, что вызывает опасения насчет их готовности сыграть с "Барселоной". Особенно чувствительной для "красных" могла бы стать потеря голландского защитника, признанного Игроком Года в Премьер-Лиге по версии PFA.