Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен рискуют не сыграть с "Барселоной"

Виргил Ван Дейк Виргил Ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку "Ливерпуля" во вторник, что ставит под вопрос их участие в завтрашнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В преддверии битвы на "Энфилде" главный тренер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино присоединятся к полузащитнику Наби Кейта в лазарете.

Однако список потерь "Ливерпуля" на ответный полуфинальный матч европейского турнира еще может увеличиться. Как сообщает Daily Mirror, Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен пропустили заключительную тренировку команды перед игрой.

Виргил и Алекс занимались отдельно от общей группы, что вызывает опасения насчет их готовности сыграть с "Барселоной". Особенно чувствительной для "красных" могла бы стать потеря голландского защитника, признанного Игроком Года в Премьер-Лиге по версии PFA.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 754

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  1. zed91 06.05.2019 19:37 # zed91
    Ливерпуль - Барселона 5:1

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  2. bezviz 06.05.2019 19:37 # bezviz
    зае6ись, ой как зае6ись)))

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  3. alexomck 06.05.2019 19:36 # alexomck
    уже 3 состав.

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  4. karimov-mu 06.05.2019 19:35 # karimov-mu
    Клопп спецом сливает ЛЧ, чтоб потом отмазка готовая была типа "сыграли без лидеров...". Хотя и так ясно, что соснут любым составом.

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  5. gin 06.05.2019 19:32 # gin
    "Виргил Ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку "Ливерпуля" во вторник".

    Сегодня понедельник, но в будущее могут посмотреть не только лишь все...

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  6. electric 06.05.2019 19:23 # electric
    кек
    аха
    лол

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  7. lfcynwa 06.05.2019 19:19 # lfcynwa
    ахуенчик, осталось только клоппа травмировать

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  8. only--liverpool 06.05.2019 19:11 # only--liverpool
    Жесть....

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  9. akadam 06.05.2019 19:11 # akadam
    Ловрен порешаэ: дубль с угловых. Ну и Шакири со штрафного. А после пенальти и слезы Коутиньо.

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  10. firmino9 06.05.2019 19:08 # firmino9
    Отрабатывали отдельно подачи ВВД на Окса)

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  11. kos9k 06.05.2019 19:03 # kos9k
    сливаем эльче

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  12. jesus33 06.05.2019 19:03 # jesus33
    Ахаха, просто классические неудачники))

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