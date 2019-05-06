Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен рискуют не сыграть с "Барселоной"
Виргил Ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку "Ливерпуля" во вторник, что ставит под вопрос их участие в завтрашнем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".
В преддверии битвы на "Энфилде" главный тренер "красных" Юрген Клопп подтвердил, что нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино присоединятся к полузащитнику Наби Кейта в лазарете.
Однако список потерь "Ливерпуля" на ответный полуфинальный матч европейского турнира еще может увеличиться. Как сообщает Daily Mirror, Ван Дейк и Окслейд-Чемберлен пропустили заключительную тренировку команды перед игрой.
Виргил и Алекс занимались отдельно от общей группы, что вызывает опасения насчет их готовности сыграть с "Барселоной". Особенно чувствительной для "красных" могла бы стать потеря голландского защитника, признанного Игроком Года в Премьер-Лиге по версии PFA.
06.05.2019 19:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль - Барселона 5:1
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зае6ись, ой как зае6ись)))
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уже 3 состав.
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Клопп спецом сливает ЛЧ, чтоб потом отмазка готовая была типа "сыграли без лидеров...". Хотя и так ясно, что соснут любым составом.
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"Виргил Ван Дейк и Алекс Окслейд-Чемберлен пропустили тренировку "Ливерпуля" во вторник".
Сегодня понедельник, но в будущее могут посмотреть не только лишь все...
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кек
аха
лол
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ахуенчик, осталось только клоппа травмировать
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Жесть....
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Ловрен порешаэ: дубль с угловых. Ну и Шакири со штрафного. А после пенальти и слезы Коутиньо.
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Отрабатывали отдельно подачи ВВД на Окса)
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сливаем эльче
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Ахаха, просто классические неудачники))
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