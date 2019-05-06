Арсен Венгер повторно отказал "Фулхэму"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер повторно отверг предложение возглавить "Фулхэм".

Напомним, Венгер находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Арсенал" после 22 лет в клубе.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, впервые "дачники" обратились к опытному французу еще в ноябре, однако со стороны Арсена последовал отказ, и тогда "Фулхэм" назначил своим новым рулевым Клаудио Раньери.



С тех пор Раньери, как и его предшественник Славиша Йоканович, был уволен, а "Фулхэм" оформил вылет из Премьер-Лиги и доигрывает сезон под началом Скотта Паркера.



По информации издания, недавно "дачники" вновь попытались соблазнить Венгера, несмотря на выбывание в Чемпионшип, однако Арсен не изменил своего решения.



Теперь, по всей видимости, "Фулхэм" заключит постоянный контракт с Паркером, при котором команда показывает очень неплохой футбол на финише сезона.