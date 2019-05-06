Роджерс советует "Сити" опасаться Варди
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что "Манчестер Сити" справедливо опасается его нападающего Джейми Варди.
В преддверии матча Премьер-Лиги против "лис" рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение Варди, который забил 11 голов в 11 последних матчах.
Роджерс счастлив, что обладает таким нападающим, и верит, что Варди способен сказать свое слово в чемпионской гонке.
"Ну, он действительно нагоняет страх на соперников, от этого никуда не деться".
"Когда я готовил свою команду играть против него, мы всегда знали, что с ним нужно быть осторожным. Если твой контрпрессинг не будет работать, и у них будет пространство, чтобы сделать этот пас, он доставить тебе проблем. Он настоящий бомбардир".
"Зная о его голевом таланте и угрозе, которую он представляет, ты никогда не должен упускать его из виду. Но такова Премьер-Лига — здесь выступают игроки топ-уровня, нападающие топ-уровня, и ты всегда должен находить способы противодействовать им".
"Абсолютно великолепно, когда он играет за твою команду", — цитирует Роджерса Sky Sports.
06.05.2019 16:00
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Бойтесь, бойтесь, ибо он тот, кто поставит на колени
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