Салах и Фирмино пропустят ответный матч с "Барселоной"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда будет лишена нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

О том, что Фирмино не выйдет на поле "Энфилда" во вторник вечером, Клопп сообщил еще после победы 2:3 над "Ньюкаслом" в минувшую субботу — появившись на замену в первом матче против "Барселоны" Роберто усугубил свое мышечное повреждение.



Еще одной весомой для "красных" потерей станет Салах, который получил травму головы против "Ньюкасла". У Мохамеда диагностировано сотрясение, однако он еще может вернуться к заключительному туру Премьер-Лиги.



"Они оба недоступны. Что касается Мо, то это не мера предосторожности, а настоящее сотрясение. Ему бы даже не разрешили сыграть, вот и все".



"Он чувствует себя нормально, но с точки зрения медиков этого недостаточно, поэтому вопрос закрыт. Он рвется в бой, но мы ничего не можем поделать. Он может сыграть в следующий уикенд".



"Мы все равно постараемся выиграть этот матч. У нас все еще есть шансы продлить этот сезон. Если не выйдет, это все равно будут два последних домашних матча невероятного сезона, и мы должны радоваться этому", — цитирует Клоппа Sky Sports.