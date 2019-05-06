Салах и Фирмино пропустят ответный матч с "Барселоной"

Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда будет лишена нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.

О том, что Фирмино не выйдет на поле "Энфилда" во вторник вечером, Клопп сообщил еще после победы 2:3 над "Ньюкаслом" в минувшую субботу — появившись на замену в первом матче против "Барселоны" Роберто усугубил свое мышечное повреждение.

Еще одной весомой для "красных" потерей станет Салах, который получил травму головы против "Ньюкасла". У Мохамеда диагностировано сотрясение, однако он еще может вернуться к заключительному туру Премьер-Лиги.

"Они оба недоступны. Что касается Мо, то это не мера предосторожности, а настоящее сотрясение. Ему бы даже не разрешили сыграть, вот и все".

"Он чувствует себя нормально, но с точки зрения медиков этого недостаточно, поэтому вопрос закрыт. Он рвется в бой, но мы ничего не можем поделать. Он может сыграть в следующий уикенд".

"Мы все равно постараемся выиграть этот матч. У нас все еще есть шансы продлить этот сезон. Если не выйдет, это все равно будут два последних домашних матча невероятного сезона, и мы должны радоваться этому", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Салах, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 06.05.2019 16:11 # manutd-20champ
    "Если не выйдет, это все равно будут два последних домашних матча невероятного сезона, и мы должны радоваться этому", — цитирует Клоппа Sky Sports."

    точно, главное радоваться. а что ещё остается делать.

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  2. liverfun 06.05.2019 15:53 # liverfun
    сук, очень жаль, надеюсь окс выйдет, он был рожден чтоб играть против команд стиля барселоны.
    если б мог выйти оптимальный состав еще неделю назад, то испанцы уже забыли бы про финал, а так очень тяжело будет, но верю в команду и топа, энфилд должен помочь

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  3. alexomck 06.05.2019 15:46 # alexomck
    вторым составом 60селону сделают:) Салах даж ответный не забил, дабы спашки расслабились, хитрый план Клоппа:))

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  4. farot 06.05.2019 15:46 # farot
    отсутствие Салаха в таких матчах это усиление

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  5. abracadabra55 06.05.2019 15:42 # abracadabra55
    во всём виновата барселона

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  6. lfcynwa 06.05.2019 15:41 # lfcynwa
    ))))))))))))))

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  7. mancunia-planet 06.05.2019 15:41 # mancunia-planet
    Ну всё, Кейта, Фирмино и Салах не играют, без шансов вообще.

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  8. pistolero-lfc 06.05.2019 15:35 # pistolero-lfc
    судьялона насосала на пропуск матча фирмино и салаха. ну что ты будешь делать

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  9. firmino9 06.05.2019 15:22 # firmino9
    Миха психический неуравновешенный далбаюф

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  10. fc-oil 06.05.2019 15:20 # fc-oil
    Пфф. Главное, чтобы Ловрен вышел!
    Ловрен: Подать мне Месси

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  11. yudjinnah 06.05.2019 15:12 # yudjinnah
    второй состав можнл

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  12. chronicle 06.05.2019 15:01 # chronicle
    Ну ничего. ЛЧ05 тоже без Салаха и Фирмино взяли после 3:0!

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  13. martingor 06.05.2019 15:01 # martingor
    В таком случае можно забыть про финал

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