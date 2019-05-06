Салах и Фирмино пропустят ответный матч с "Барселоной"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда будет лишена нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино.
О том, что Фирмино не выйдет на поле "Энфилда" во вторник вечером, Клопп сообщил еще после победы 2:3 над "Ньюкаслом" в минувшую субботу — появившись на замену в первом матче против "Барселоны" Роберто усугубил свое мышечное повреждение.
Еще одной весомой для "красных" потерей станет Салах, который получил травму головы против "Ньюкасла". У Мохамеда диагностировано сотрясение, однако он еще может вернуться к заключительному туру Премьер-Лиги.
"Они оба недоступны. Что касается Мо, то это не мера предосторожности, а настоящее сотрясение. Ему бы даже не разрешили сыграть, вот и все".
"Он чувствует себя нормально, но с точки зрения медиков этого недостаточно, поэтому вопрос закрыт. Он рвется в бой, но мы ничего не можем поделать. Он может сыграть в следующий уикенд".
"Мы все равно постараемся выиграть этот матч. У нас все еще есть шансы продлить этот сезон. Если не выйдет, это все равно будут два последних домашних матча невероятного сезона, и мы должны радоваться этому", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
"Если не выйдет, это все равно будут два последних домашних матча невероятного сезона, и мы должны радоваться этому", — цитирует Клоппа Sky Sports."
точно, главное радоваться. а что ещё остается делать.
(ответить)
сук, очень жаль, надеюсь окс выйдет, он был рожден чтоб играть против команд стиля барселоны.
если б мог выйти оптимальный состав еще неделю назад, то испанцы уже забыли бы про финал, а так очень тяжело будет, но верю в команду и топа, энфилд должен помочь
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вторым составом 60селону сделают:) Салах даж ответный не забил, дабы спашки расслабились, хитрый план Клоппа:))
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отсутствие Салаха в таких матчах это усиление
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во всём виновата барселона
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))))))))))))))
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Ну всё, Кейта, Фирмино и Салах не играют, без шансов вообще.
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судьялона насосала на пропуск матча фирмино и салаха. ну что ты будешь делать
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Миха психический неуравновешенный далбаюф
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Пфф. Главное, чтобы Ловрен вышел!
Ловрен: Подать мне Месси
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второй состав можнл
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Ну ничего. ЛЧ05 тоже без Салаха и Фирмино взяли после 3:0!
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В таком случае можно забыть про финал
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