37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 6 мая поединком "Манчестер Сити" и "Лестера" завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция
В своем заключительном домашнем матче сезона "Манчестер Сити" не имеет права на ошибку, потому что "Ливерпуль" свой поединок в этом туре выиграл, но даже в случае победы над "Лестером", судьба титула в любом случае решится только в следующее воскресенье.
"Лестер" еще сохраняет математические шансы финишировать седьмым, но для этого должен одержать две победы сам и надеяться, что "Вулверхэмптон" в последнем тур уступит "Ливерпулю".
В своем предыдущем матче "лисы" разгромили "Арсенал" со счетом 3:0, доказав, что не спешат уходить в отпуск. Теперь подопечные Брендана Роджерса постараются оказать влияние на чемпионскую гонку.
В семи последних встречах этих команд на "Этихад" было забито 28 голов — в среднем по четыре за матч.
Третий матч кряду с травмой задней поверхности бедра пропустит полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне. Фернандиньо под вопросом из-за проблем с коленом. Клаудио Браво все еще в лазарете.
Единственными потерями "Лестера" остаются Даниэль Амарти и Мэтти Джеймс.
06.05.2019 14:15
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YNWA УИША
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КоРоЛи на троне
Лузерап00л на драконе.
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КАМОН КАРАЛИ,КАМОН КЛАССИВ!О
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КОРОЛИ на Троне!!!
Лузерпуль на страпоне!!!
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