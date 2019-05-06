37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 6 мая поединком "Манчестер Сити" и "Лестера" завершится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛЕСТЕР 22:00 Онлайн-трансляция



В своем заключительном домашнем матче сезона "Манчестер Сити" не имеет права на ошибку, потому что "Ливерпуль" свой поединок в этом туре выиграл, но даже в случае победы над "Лестером", судьба титула в любом случае решится только в следующее воскресенье.



"Лестер" еще сохраняет математические шансы финишировать седьмым, но для этого должен одержать две победы сам и надеяться, что "Вулверхэмптон" в последнем тур уступит "Ливерпулю".



В своем предыдущем матче "лисы" разгромили "Арсенал" со счетом 3:0, доказав, что не спешат уходить в отпуск. Теперь подопечные Брендана Роджерса постараются оказать влияние на чемпионскую гонку.



В семи последних встречах этих команд на "Этихад" было забито 28 голов — в среднем по четыре за матч.



Третий матч кряду с травмой задней поверхности бедра пропустит полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне. Фернандиньо под вопросом из-за проблем с коленом. Клаудио Браво все еще в лазарете.



Единственными потерями "Лестера" остаются Даниэль Амарти и Мэтти Джеймс.