Уилшир решил отменить летний отпуск

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что собирается отменить летние каникулы и поработать над своей формой и укреплением здоровья.

Присоединившись к "молотобойцам" из "Арсенала" в статусе свободного агента прошлым летом, Уилшир пока не смог заиграть на регулярной основе, и главная причина тому — травмы.



Джек перенес две серьезных травмы лодыжки, но в субботу против "Саутгемптона" вновь вернулся в строй и сыграл 25 минут. В отличие от своих партнеров, думающих об отпусках, у Уилшира другие планы на лето.



"Я не настолько наивен, чтобы думать, что это конец моих проблем со здоровьем. Я буду делать все возможное в плане силовой работы и реабилитации, чтобы избегать этих проблем в будущем".



"Я так упорно трудился, чтобы достичь этого этапа, но впереди у меня важное межсезонье, потому что сейчас я вполне здоров, и я не хочу уходить в отпуск, возвращаться и начинать все заново. Поэтому я должен буду поработать летом".



"У меня были кое-какие взлеты и падения, были дни, когда я начинал думать о кое-каких вещах. Но когда я травмирован, то всегда вспоминаю, что есть люди, которым еще хуже. Люди умирают и имеют еще более серьезные проблемы, поэтому я лишь стараюсь продолжать идти вперед и продолжать улыбаться", — цитирует Уилшира The Telegraph.