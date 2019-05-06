Шмейхель: "Эдерсон — лучший голкипер в Премьер-Лиге"

Каспер Шмейхель из "Лестера" назвал стража ворот "Манчестер Сити" Эдерсона лучшим голкипером в Премьер-Лиге.

В понедельник вечером "горожане" проведут важнейший матч против "Лестера", не имея права на осечку. Обе команды любят атаковать, поэтому многое будет зависеть от игры двух голкиперов, Эдерсона и Шмейхеля.



В преддверии выезда на "Этихад" Каспер рассказал, какие качества, как он считает, делают Эдерсона одним из лучших в мире на их позиции.



"Я бы сказал, что Эдерсон вместе с Марк-Андре Тер Штегеном и Яном Облаком являются тремя лучшими голкиперами в мире, причем уже достаточно давно. Таково мое мнение".



"Эдерсон играет так смело. Нужна смелость, чтобы играть таким образом, и это также позволяет "Сити" использовать гораздо более высокий прессинг. Они могут по-настоящему прессинговать, потому что знают, что Эдерсон подчистит любой мяч".



"Он знает, что даже малейшая ошибка на позициях, на которые он выходит, может дорого стоить его команде, но он все равно играет смело. Думаю, это настоящая вратарская игра, и я уже достаточно давно считаю его лучшим голкипером в лиге", — сообщил Шмейхель Sky Sports.