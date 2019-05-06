Деян Ловрен пригрозил "Барселоне"
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен пригрозил "Барселоне", заверив, что его команда еще не смирилась со своим вылетом из Лиги Чемпионов.
Перед "красными" была поставлена архисложная задача после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче матче Лиги Чемпионов на прошлой неделе. Многие уже поспешили списать "Ливерпуль" со счетов, но Ловрен считает это ошибкой.
"То, что люди списали нас со счетов, злит меня еще больше. Я испытываю злость и жажду показать им, что мы способны на нечто особенное на "Энфилде".
"Мы обладаем большими игроками, а большие игроки должны проявлять себя в больших матчах, и я думаю, во вторник на "Энфилде" будет один из таких. Это будет один из крупнейших матчей".
"Мы "Ливерпуль", и мы уникальный клуб. Когда люди говорят "с ними уже покончено, они не пройдут дальше", нам всегда удается проявить характер и совершить камбэк".
"После 3:0 в первом матче наш камбэек не выглядит вероятным, но футбол непредсказуем — особенно в Лиге Чемпионов на "Энфилде", — цитирует Ловрен Daily Mirror.
06.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
Омг...
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Да сколько можно на одни и те же грабли наступать этому индивиду
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когда усыпят уже эту тварь
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))))))))))))))
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Где его вьюхи перед первым матчем были? Так бы не проиграли (((
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Ну ладно б кто-нибудь другой пригрозил..
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Все песда ему, месси его лично на кукане вертеть будет
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Вот теперь точно не пройдут, пока не пизданул были шансы
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ОРУУУУУУ ПОД СТОЛОМ УАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ
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Ахахахахахах
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Ловрен - Покер скриньте!!111
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Хавайтесь все - Ловрентий сделает покер!
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Красава! Сжал сфинктер, даже ведро не проскочит.
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Ахаааахааха
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Собственно надеюсь тебя не будет на поле во вторник
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Ну все ясно
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