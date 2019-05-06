Деян Ловрен пригрозил "Барселоне"

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен пригрозил "Барселоне", заверив, что его команда еще не смирилась со своим вылетом из Лиги Чемпионов.

Перед "красными" была поставлена архисложная задача после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче матче Лиги Чемпионов на прошлой неделе. Многие уже поспешили списать "Ливерпуль" со счетов, но Ловрен считает это ошибкой.

"То, что люди списали нас со счетов, злит меня еще больше. Я испытываю злость и жажду показать им, что мы способны на нечто особенное на "Энфилде".

"Мы обладаем большими игроками, а большие игроки должны проявлять себя в больших матчах, и я думаю, во вторник на "Энфилде" будет один из таких. Это будет один из крупнейших матчей".

"Мы "Ливерпуль", и мы уникальный клуб. Когда люди говорят "с ними уже покончено, они не пройдут дальше", нам всегда удается проявить характер и совершить камбэк".

"После 3:0 в первом матче наш камбэек не выглядит вероятным, но футбол непредсказуем — особенно в Лиге Чемпионов на "Энфилде", — цитирует Ловрен Daily Mirror.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 745

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  1. slash-lfc 06.05.2019 12:40 # slash-lfc
    Омг...

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  2. red-devil-4ever 06.05.2019 12:31 # red-devil-4ever
    Да сколько можно на одни и те же грабли наступать этому индивиду

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  3. blackdreamer 06.05.2019 12:26 # blackdreamer
    когда усыпят уже эту тварь

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  4. firmino9 06.05.2019 12:23 # firmino9
    ))))))))))))))

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  5. andrew10 06.05.2019 12:19 # andrew10
    Где его вьюхи перед первым матчем были? Так бы не проиграли (((

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  6. lampard78 06.05.2019 12:19 # lampard78
    Ну ладно б кто-нибудь другой пригрозил..

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  7. j-silver 06.05.2019 12:18 # j-silver
    Все песда ему, месси его лично на кукане вертеть будет

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  8. ditotonatale 06.05.2019 12:17 # ditotonatale
    Вот теперь точно не пройдут, пока не пизданул были шансы

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  9. silva77 06.05.2019 12:13 # silva77
    ОРУУУУУУ ПОД СТОЛОМ УАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

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  10. meshuggah 06.05.2019 12:12 # meshuggah
    Ахахахахахах

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  11. makaku 06.05.2019 12:12 # makaku
    Ловрен - Покер скриньте!!111

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  12. skychnie-oboi 06.05.2019 12:10 # skychnie-oboi
    Хавайтесь все - Ловрентий сделает покер!

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  13. mcfc-fantactic 06.05.2019 12:04 # mcfc-fantactic
    Красава! Сжал сфинктер, даже ведро не проскочит.

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  14. thegodfather 06.05.2019 12:02 # thegodfather
    Ахаааахааха

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  15. rap-woiska 06.05.2019 12:02 # rap-woiska
    Собственно надеюсь тебя не будет на поле во вторник

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  16. rap-woiska 06.05.2019 12:01 # rap-woiska
    Ну все ясно

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