Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен пригрозил "Барселоне", заверив, что его команда еще не смирилась со своим вылетом из Лиги Чемпионов.

Перед "красными" была поставлена архисложная задача после поражения 3:0 в первом полуфинальном матче матче Лиги Чемпионов на прошлой неделе. Многие уже поспешили списать "Ливерпуль" со счетов, но Ловрен считает это ошибкой.



"То, что люди списали нас со счетов, злит меня еще больше. Я испытываю злость и жажду показать им, что мы способны на нечто особенное на "Энфилде".



"Мы обладаем большими игроками, а большие игроки должны проявлять себя в больших матчах, и я думаю, во вторник на "Энфилде" будет один из таких. Это будет один из крупнейших матчей".



"Мы "Ливерпуль", и мы уникальный клуб. Когда люди говорят "с ними уже покончено, они не пройдут дальше", нам всегда удается проявить характер и совершить камбэк".



"После 3:0 в первом матче наш камбэек не выглядит вероятным, но футбол непредсказуем — особенно в Лиге Чемпионов на "Энфилде", — цитирует Ловрен Daily Mirror.