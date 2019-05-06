"Ноттс Каунти" впервые в истории вылетает из Футбольной Лиги

Ноттс Каунти Старейший профессиональный футбольный клуб Англии и всего мира в лице "Ноттс Каунти" лишился такового статуса, вылетев из Лиги Два.

До минувшего уикенда "Ноттс Каунти" являлся старейшим профессиональным клубом мира и одним из 12 основателей Футбольной Лиги.

"Сороки" неизменно выступали в Футбольной Лиге с момента ее создания в 1888 году. Но теперь — спустя 131 год, 4986 сыгранных матчей и 7043 забитых голов — "Ноттс Каунти" становится полулюбительским клубом.

Поражением 3:1 от "Суиндона" "сороки" завершили этот сезон, по итогам которого они заняли предпоследнее место в Лиге Два. Таким образом, в следующей кампании "Ноттс Каунти" будет выступать уже в Национальной Конференции (пятый дивизион).


Метки Ноттс Каунти, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 06.05.2019 12:12 # silva77
    Самый старый ныне существующий это Шеффилд 1857, а самый старый первый клуб в истории человечества это другой клуб который сейчас не существует.
    А Эвертон появились раньше 14 лет чем Ливерпуль
    Сити раньше 12 лет чем Ливерпуль

    А когда в 1891 Сити два года подряд выигрывал Кубок Манчестера Ливерпуль не было в природе. Понятия Ливерпуль не было вообще, Был Эвертон и все
    Энфилд это исторический домашний стадион Эвертона

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  2. bes-ter 06.05.2019 11:43 # bes-ter
    Игроки НК днем то наверное на стройке работают( а по выходным играют

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  3. xin 06.05.2019 11:17 # xin
    Ну как МС до Шейхов.

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  4. blackdreamer 06.05.2019 11:06 # blackdreamer
    будут с сити вместе боратся за топ 10

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