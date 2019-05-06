"Ноттс Каунти" впервые в истории вылетает из Футбольной Лиги

Старейший профессиональный футбольный клуб Англии и всего мира в лице "Ноттс Каунти" лишился такового статуса, вылетев из Лиги Два.

До минувшего уикенда "Ноттс Каунти" являлся старейшим профессиональным клубом мира и одним из 12 основателей Футбольной Лиги.



"Сороки" неизменно выступали в Футбольной Лиге с момента ее создания в 1888 году. Но теперь — спустя 131 год, 4986 сыгранных матчей и 7043 забитых голов — "Ноттс Каунти" становится полулюбительским клубом.



Поражением 3:1 от "Суиндона" "сороки" завершили этот сезон, по итогам которого они заняли предпоследнее место в Лиге Два. Таким образом, в следующей кампании "Ноттс Каунти" будет выступать уже в Национальной Конференции (пятый дивизион).