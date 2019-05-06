"Ноттс Каунти" впервые в истории вылетает из Футбольной Лиги
Старейший профессиональный футбольный клуб Англии и всего мира в лице "Ноттс Каунти" лишился такового статуса, вылетев из Лиги Два.
До минувшего уикенда "Ноттс Каунти" являлся старейшим профессиональным клубом мира и одним из 12 основателей Футбольной Лиги.
"Сороки" неизменно выступали в Футбольной Лиге с момента ее создания в 1888 году. Но теперь — спустя 131 год, 4986 сыгранных матчей и 7043 забитых голов — "Ноттс Каунти" становится полулюбительским клубом.
Поражением 3:1 от "Суиндона" "сороки" завершили этот сезон, по итогам которого они заняли предпоследнее место в Лиге Два. Таким образом, в следующей кампании "Ноттс Каунти" будет выступать уже в Национальной Конференции (пятый дивизион).
06.05.2019 11:00
Просмотров: 1616
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Самый старый ныне существующий это Шеффилд 1857, а самый старый первый клуб в истории человечества это другой клуб который сейчас не существует.
А Эвертон появились раньше 14 лет чем Ливерпуль
Сити раньше 12 лет чем Ливерпуль
А когда в 1891 Сити два года подряд выигрывал Кубок Манчестера Ливерпуль не было в природе. Понятия Ливерпуль не было вообще, Был Эвертон и все
Энфилд это исторический домашний стадион Эвертона
(ответить)
Игроки НК днем то наверное на стройке работают( а по выходным играют
(ответить)
Ну как МС до Шейхов.
(ответить)
будут с сити вместе боратся за топ 10
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий