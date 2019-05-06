Гвардиола: "Ливерпуль" — одна из двух лучших команд, которым я противостоял"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "Ливерпуль" одним из двух самых сложных соперников, что встречались ему в своей карьере.
В прошлом сезоне "горожане" уверенно оформили титул Премьер-Лиги, покорив рубеж в 100 очков. Однако "Сити" не смог расслабиться после этого достижения — великолепная форма "Ливерпуля" подгоняет действующего чемпиона вперед.
То ожесточенное сопротивление, которое оказывает "горожанам" "Ливерпуль", напоминает Гвардиоле о "Барселоне", которая выбила его "Баварию" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов четыре года назад.
"За свою тренерскую карьеру мне доводилось играть против невероятных команд. Среди них есть две, про которые я могу сказать: "Вау!" Первая — это "Барселона" во главе с Луисом Энрике, с Неймаром, Месси и Суаресом в составе. Другая — это "Ливерпуль".
"Поэтому так хорошо, что мы здесь, мы зависим только от самих себя, мы соперничаем с ними до конца, хотя до этого уступали им семь очков. Из-за мастерства конкурентов это тяжелейшая лига, в которой я когда-либо выступал как тренер. Это не поддается сомнению. Поэтому мы в невероятном положении".
"Конечно, только один возьмет приз, а второй будет сидеть дома и грустить".
"Мы выступили невероятным образом в прошлом сезоне, но в этом сезоне мы сражаемся против невероятной команды, у которой есть все. Эта команда в отличном физическом состоянии, они разрывают чужую оборону, и они значительно прибавили в позиционной игре".
"Поэтому я так доволен тем, что происходит. Я не ожидал, что в этом сезоне у нас будет столько очков после прошлого сезона. Обычно люди склонны слегка расслабляться", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
06.05.2019 10:00
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лол
а как от Челси глотал во главе с Месси, Хави и Иньестой забыл уже)) в одну калитку е6али его Барсу
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Не даёт покоя лысому шарлатану лифак. Зае6ал
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Хён - Сон - Мин = Месси - Суарез - Неймар
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