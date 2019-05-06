Хендерсон: "Ливерпуль" заслуживает награду за свой сезон"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команда заслуживает титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Благодаря позднему голу Дивока Ориги против "Ньюкасла" в минувшую субботу "красные" вырвали победу 3:2 и вернулись на вершину Премьер-Лиги, гарантировав, что судьба титула определится в последнем туре, как бы ни сыграл "Манчестер Сити" с "Лестером" в понедельник.



"Ливерпуль" уже набрал 94 очка и за весь сезон потерпел только одно поражение в рамках Премьер-Лиги. По мнению Хендерсона, такая форма заслуживает награды.



"Для нас каждую неделю наступает важный момент, но нам удалось продлить чемпионскую гонку до самого последнего матча. В футболе никогда не знаешь, как все закончится".



"Мы просо сосредоточены на победах, а там станет видно, как все закончится. Мы выложились изо всех сил в этом сезоне".



"Мы заслужили получить награду в конце, но нам в любом случае нужно продолжать идти вперед, продолжать сражаться до самой последней минуты, а там станет видно".



"Мы продолжаем делать это благодаря вере, которая есть у команды. У нас огромная вера в каждого из нас, кто бы ни играл и кто бы ни выходил на поле".



"Естественно, мы не рады результату в Барселоне, но наша игра все равно вселяет в нас уверенность и позволяет нам оставаться в правильном состоянии духа, чтобы продолжать борьбу".



"То, что нам удалось сохранить интригу до последнего матча, лишь отражает характер и нашу и веру себя", — цитирует Хендерсон Sky Sports.