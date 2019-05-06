Хендерсон: "Ливерпуль" заслуживает награду за свой сезон"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команда заслуживает титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Благодаря позднему голу Дивока Ориги против "Ньюкасла" в минувшую субботу "красные" вырвали победу 3:2 и вернулись на вершину Премьер-Лиги, гарантировав, что судьба титула определится в последнем туре, как бы ни сыграл "Манчестер Сити" с "Лестером" в понедельник.
"Ливерпуль" уже набрал 94 очка и за весь сезон потерпел только одно поражение в рамках Премьер-Лиги. По мнению Хендерсона, такая форма заслуживает награды.
"Для нас каждую неделю наступает важный момент, но нам удалось продлить чемпионскую гонку до самого последнего матча. В футболе никогда не знаешь, как все закончится".
"Мы просо сосредоточены на победах, а там станет видно, как все закончится. Мы выложились изо всех сил в этом сезоне".
"Мы заслужили получить награду в конце, но нам в любом случае нужно продолжать идти вперед, продолжать сражаться до самой последней минуты, а там станет видно".
"Мы продолжаем делать это благодаря вере, которая есть у команды. У нас огромная вера в каждого из нас, кто бы ни играл и кто бы ни выходил на поле".
"Естественно, мы не рады результату в Барселоне, но наша игра все равно вселяет в нас уверенность и позволяет нам оставаться в правильном состоянии духа, чтобы продолжать борьбу".
"То, что нам удалось сохранить интригу до последнего матча, лишь отражает характер и нашу и веру себя", — цитирует Хендерсон Sky Sports.
06.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
Сити, конечно, может споткнуться о Лестер, но и Ливеру играть с волками. В общем, потерять очки могут еще и те и другие.
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другие подло играют и судьи их тащат, всё верно сказал.
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Дак ещё есть шансы. Интересно как Сити сыграет с Лестером. В Лч Ливерпулю оч сложно будет.
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Индивидуальные награды значит разобрали
Пол команды в команде года
А им все мало
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составьте петицию, пусть вам грамоту дадут " за то, что набрали очков больше, чем в прошлом году"
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За ничьи нужно 1,5 очка давать
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