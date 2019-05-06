Хендерсон: "Ливерпуль" заслуживает награду за свой сезон"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команда заслуживает титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Благодаря позднему голу Дивока Ориги против "Ньюкасла" в минувшую субботу "красные" вырвали победу 3:2 и вернулись на вершину Премьер-Лиги, гарантировав, что судьба титула определится в последнем туре, как бы ни сыграл "Манчестер Сити" с "Лестером" в понедельник.

"Ливерпуль" уже набрал 94 очка и за весь сезон потерпел только одно поражение в рамках Премьер-Лиги. По мнению Хендерсона, такая форма заслуживает награды.

"Для нас каждую неделю наступает важный момент, но нам удалось продлить чемпионскую гонку до самого последнего матча. В футболе никогда не знаешь, как все закончится".

"Мы просо сосредоточены на победах, а там станет видно, как все закончится. Мы выложились изо всех сил в этом сезоне".

"Мы заслужили получить награду в конце, но нам в любом случае нужно продолжать идти вперед, продолжать сражаться до самой последней минуты, а там станет видно".

"Мы продолжаем делать это благодаря вере, которая есть у команды. У нас огромная вера в каждого из нас, кто бы ни играл и кто бы ни выходил на поле".

"Естественно, мы не рады результату в Барселоне, но наша игра все равно вселяет в нас уверенность и позволяет нам оставаться в правильном состоянии духа, чтобы продолжать борьбу".

"То, что нам удалось сохранить интригу до последнего матча, лишь отражает характер и нашу и веру себя", — цитирует Хендерсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 06.05.2019 09:48 # ofori-twumasi
    Сити, конечно, может споткнуться о Лестер, но и Ливеру играть с волками. В общем, потерять очки могут еще и те и другие.

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  2. alexomck 06.05.2019 09:38 # alexomck
    другие подло играют и судьи их тащат, всё верно сказал.

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  3. vladvlad123 06.05.2019 09:32 # vladvlad123
    Дак ещё есть шансы. Интересно как Сити сыграет с Лестером. В Лч Ливерпулю оч сложно будет.

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  4. chebrec 06.05.2019 09:12 # chebrec
    Индивидуальные награды значит разобрали
    Пол команды в команде года
    А им все мало

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  5. monsieurgood 06.05.2019 09:04 # monsieurgood
    составьте петицию, пусть вам грамоту дадут " за то, что набрали очков больше, чем в прошлом году"

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  6. shakur 06.05.2019 09:03 # shakur
    За ничьи нужно 1,5 очка давать

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