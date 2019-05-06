Игроки "Сити" разделят бонус в 15 млн. фунтов, если сделают требл
Игроки "Манчестер Сити" разделят колоссальный бонус в 15 миллионов фунтов, если завоюют все три трофея на внутренней арене в этом сезоне.
После выбывания из Лиги Чемпионов "горожанам" остается провести три матча до ухода на летние каникулы. В Премьер-Лиге "Сити" сыграет с "Лестером" и с "Брайтоном", а в финале Кубка Англии — с "Уотфордом".
Несмотря на то, что мечта "горожан" о покере была разрушена "Тоттенхэмом", "Сити" все еще может войти в историю, став первым клубом в английском футболе, сумевшим выиграть все три главных трофея на внутренней арене.
Один из этих трофеев подопечные Хосепа Гвардиолы уже завоевали, одолев в финале Кубка Лиги "Челси" в феврале. И у "Сити", сообщает The Telegraph, есть огромный стимул, чтобы добавить к нему титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.
Согласно бонусной школе, утвержденной перед стартом сезона, игроки "Сити" будут премированы 15 млн. фунтов, если сделают требл. А если бы "горожанам" все-таки удался покер, футболисты первой команды разделили бы бонус в размере более 20 млн. фунтов.
06.05.2019 08:00
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Кубок Англии Уотфорд заберет, а вот лига однозначно за Сити.
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Требл
Но не золотой
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Зинченко в Украину вложится. Считай на 1 млн фунтов можно всю Украину купить
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Выделите пару лям неудачникам из Ливерпуля в качестве утешения
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наёмники одни, шейхи нашли подход.
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