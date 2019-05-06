Игроки "Сити" разделят бонус в 15 млн. фунтов, если сделают требл

Игроки "Манчестер Сити" разделят колоссальный бонус в 15 миллионов фунтов, если завоюют все три трофея на внутренней арене в этом сезоне.

После выбывания из Лиги Чемпионов "горожанам" остается провести три матча до ухода на летние каникулы. В Премьер-Лиге "Сити" сыграет с "Лестером" и с "Брайтоном", а в финале Кубка Англии — с "Уотфордом".



Несмотря на то, что мечта "горожан" о покере была разрушена "Тоттенхэмом", "Сити" все еще может войти в историю, став первым клубом в английском футболе, сумевшим выиграть все три главных трофея на внутренней арене.



Один из этих трофеев подопечные Хосепа Гвардиолы уже завоевали, одолев в финале Кубка Лиги "Челси" в феврале. И у "Сити", сообщает The Telegraph, есть огромный стимул, чтобы добавить к нему титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.



Согласно бонусной школе, утвержденной перед стартом сезона, игроки "Сити" будут премированы 15 млн. фунтов, если сделают требл. А если бы "горожанам" все-таки удался покер, футболисты первой команды разделили бы бонус в размере более 20 млн. фунтов.