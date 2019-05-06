Игроки "Сити" разделят бонус в 15 млн. фунтов, если сделают требл

Манчестер Сити Игроки "Манчестер Сити" разделят колоссальный бонус в 15 миллионов фунтов, если завоюют все три трофея на внутренней арене в этом сезоне.

После выбывания из Лиги Чемпионов "горожанам" остается провести три матча до ухода на летние каникулы. В Премьер-Лиге "Сити" сыграет с "Лестером" и с "Брайтоном", а в финале Кубка Англии — с "Уотфордом".

Несмотря на то, что мечта "горожан" о покере была разрушена "Тоттенхэмом", "Сити" все еще может войти в историю, став первым клубом в английском футболе, сумевшим выиграть все три главных трофея на внутренней арене.

Один из этих трофеев подопечные Хосепа Гвардиолы уже завоевали, одолев в финале Кубка Лиги "Челси" в феврале. И у "Сити", сообщает The Telegraph, есть огромный стимул, чтобы добавить к нему титул Премьер-Лиги и Кубок Англии.

Согласно бонусной школе, утвержденной перед стартом сезона, игроки "Сити" будут премированы 15 млн. фунтов, если сделают требл. А если бы "горожанам" все-таки удался покер, футболисты первой команды разделили бы бонус в размере более 20 млн. фунтов.


Метки Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. john-jones 06.05.2019 08:19 # john-jones
    Кубок Англии Уотфорд заберет, а вот лига однозначно за Сити.

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  2. chebrec 06.05.2019 08:12 # chebrec
    Требл
    Но не золотой

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  3. mikkiynwa 06.05.2019 08:05 # mikkiynwa
    Зинченко в Украину вложится. Считай на 1 млн фунтов можно всю Украину купить

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  4. januzaj00 06.05.2019 08:03 # januzaj00
    Выделите пару лям неудачникам из Ливерпуля в качестве утешения

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  5. alexomck 06.05.2019 08:02 # alexomck
    наёмники одни, шейхи нашли подход.

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