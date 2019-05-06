Гвардиола восхищается Варди

Джейми Варди Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение нападающим "Лестера" Джейми Варди.

После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди словно обрел второе дыхание, отличившись 11 раз в 11 последних матчах.

Теперь на счету Варди уже 18 голов в рамках Премьер-Лиги — в рейтинге бомбардиров близ Джейми сплошь игроки клубов топ-6.

В преддверии домашнего матча против "Лестера" в понедельник вечером Гвардиола рассказал какую угрозу для своей команды он видит в Варди.

"Думаю, его карьера говорит сама за себя — не только последние несколько матчей, хотя в последнее время он забивает в каждом матче".

"Он выступает невероятным образом в этой лиге. Он невероятный нападающий со свойственными только себе движением, завершающим ударом, бойцовским духом".

"Думаю, прежде они были контратакующей командой, но с Бренданом они стали играть иным образом. Они научились контролировать все аспекты игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Варди, Гвардиола, Лестер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2019 07:00

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  1. chelsea-soul 06.05.2019 08:48 # chelsea-soul
    Сломают в первые 10 минут , каким нибудь Менди\Отаменди , как Салаха Рамос, и потом правды не найдешь....А так ничья нужна конешно, Ливер должен стать чемпионом, наработали они за 3 года на чашку....

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  2. last-chapter 06.05.2019 08:45 # last-chapter
    это как в FIFA - pre-match press-conference -> opponent -> choose player -> praise/unnerve

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  3. alexomck 06.05.2019 08:00 # alexomck
    Варди>Агуэро, всо так.

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  4. liverpool22 06.05.2019 07:32 # liverpool22
    Ой всё! Вот не надо восхищаться ещё до начала матча, вот сделает покер тогда можешь восхищаться сколько угодно, а так это пустые слова, которые направлены на расслабление Варди, и кстати ему до фонаря что там кто там восхищается.

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  5. aquariusula 06.05.2019 07:23 # aquariusula
    Майндгеймз от Лысого

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