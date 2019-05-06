Гвардиола восхищается Варди
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение нападающим "Лестера" Джейми Варди.
После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди словно обрел второе дыхание, отличившись 11 раз в 11 последних матчах.
Теперь на счету Варди уже 18 голов в рамках Премьер-Лиги — в рейтинге бомбардиров близ Джейми сплошь игроки клубов топ-6.
В преддверии домашнего матча против "Лестера" в понедельник вечером Гвардиола рассказал какую угрозу для своей команды он видит в Варди.
"Думаю, его карьера говорит сама за себя — не только последние несколько матчей, хотя в последнее время он забивает в каждом матче".
"Он выступает невероятным образом в этой лиге. Он невероятный нападающий со свойственными только себе движением, завершающим ударом, бойцовским духом".
"Думаю, прежде они были контратакующей командой, но с Бренданом они стали играть иным образом. Они научились контролировать все аспекты игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
06.05.2019 07:00
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Сломают в первые 10 минут , каким нибудь Менди\Отаменди , как Салаха Рамос, и потом правды не найдешь....А так ничья нужна конешно, Ливер должен стать чемпионом, наработали они за 3 года на чашку....
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это как в FIFA - pre-match press-conference -> opponent -> choose player -> praise/unnerve
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Варди>Агуэро, всо так.
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Ой всё! Вот не надо восхищаться ещё до начала матча, вот сделает покер тогда можешь восхищаться сколько угодно, а так это пустые слова, которые направлены на расслабление Варди, и кстати ему до фонаря что там кто там восхищается.
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Майндгеймз от Лысого
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