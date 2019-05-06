Гвардиола восхищается Варди

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение нападающим "Лестера" Джейми Варди.

После прихода Брендана Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди словно обрел второе дыхание, отличившись 11 раз в 11 последних матчах.



Теперь на счету Варди уже 18 голов в рамках Премьер-Лиги — в рейтинге бомбардиров близ Джейми сплошь игроки клубов топ-6.



В преддверии домашнего матча против "Лестера" в понедельник вечером Гвардиола рассказал какую угрозу для своей команды он видит в Варди.



"Думаю, его карьера говорит сама за себя — не только последние несколько матчей, хотя в последнее время он забивает в каждом матче".



"Он выступает невероятным образом в этой лиге. Он невероятный нападающий со свойственными только себе движением, завершающим ударом, бойцовским духом".



"Думаю, прежде они были контратакующей командой, но с Бренданом они стали играть иным образом. Они научились контролировать все аспекты игры", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.