Сарри надеется, что Игуаин останется в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в очередной раз выразил надежду, что руководство клуба сохранит нападающего Гонсало Игуаина.
В воскресенье против "Уотфорда" Игуаин забил свой пятый гол в 16 матчах за "синих". Гонсало оставил неоднозначное впечатление за полсезона аренды из "Ювентуса", однако Сарри не сомневается в 31-летнем аргентинце.
"Я не знаю, какое у Гонсало Игуаина будущее, вам следует спросить об этом клуб. Если он останется, мы сможем очень хорошо выступить в следующем сезоне".
"Нападающему не бывает легко здесь заиграть, когда ты привык выступать в Испании и Италии. Адаптация к Премьер-Лиге не бывает простой, потому что здесь другие требования к физической готовности", — сообщил Сарри BBC.
Добавим, что "Челси" обладает опцией как продления аренды Игуаина на следующий сезон, так и его выкупа за 16.5 миллионов фунтов.
06.05.2019 06:00
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Топарь блиать...5 голов в 16 матчах и еще 31 год ОМГ:)
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