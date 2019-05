Светская хроника за понедельник

"Барселона" может купить Александра Лакасетта. "Манчестер Сити" поборется на Маттейса Де Лигта. Жозе Моуриньо предложено возглавить "Селтик". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Плеймейкер Эден Азар попросил "Челси" сдержать обещание, которое он получил год назад, и отпустить его в "Реал". (The Sun)



"Барселона" может предложить 70 миллионов фунтов за нападающего "Арсенала" Александра Лакасетта. (Daily Express)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал трансферной целью для "Арсенала". (The Sun)



"Реал" хочет, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба перебрался на "Сантьяго Бернабеу" этим летом, иначе навсегда потеряет к нему интерес. (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Хуан Мата стал целью для "Атлетика" и "Брайтона". (Daily Mail)



"Юнайтед" хочет купить 21-летнего защитника "Норвича" Бена Годфри. (The Sun)



"Манчестер Сити" решил не покупать оцениваемого в 60 млн. фунтов защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, а "лисам" в свою очередь теперь не нужно тратиться на Кирана Тирни из "Селтика". (Daily Star)



"Сити" поспорит с "Барселоной" за защитника "Аякса" Маттейса Ди Лигта, оцениваемого в 65 млн. фунтов. (Dail Star)



"Сити может использовать нападающего Марлоса Морено, принадлежащего клубу, в качестве разменной монеты в сделке по полузащитнику "Спортинга" Бруну Фернандесу. (Manchester Evening News)



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сможет потратить более 100 млн. фунтов грядущим летом. (The Sun)



"Тоттенхэм" присмотрел нападающего "Милана" Патрика Кутроне на роль дублера для Харри Кейна. (Daily Express)



"Тоттенхэм" вступил в борьбу с "Баварией" и дортмундской "Боруссией" за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Daily Mail)



Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти подтвердил интерес своего клуба к защитнику "Тоттенхэма" Кирану Триппьеру. (Calciomercato)



"Наполи" может предложить 25 миллионов фунтов за защитника "Борнмута" Натана Аке. (Gazzetta dello Sport)



Голкипер "Бернли" Джо Харт может перейти в "Блэкберн". (The Sun)



Голкипер "Стоука" Джек Батленд стал целью для "Борнмута" и "Уотфорда". (Daily Mail)







Жозе Моуриньо обдумывает предложение стать главным тренером "Селтика". (Sky Sports Italia)



Либо Жозе Моуриньо может получить трехлетний контракт в "Роме". (L'Equipe)



Связанный с Арсеном Венгером агент спросил "Ньюкасл", заинтересованы ли "сороки" в услугах бывшего наставника "Арсенала", если Рафаэль Бенитес уйдет. (Chronicle Live)



Тренер Тони Пьюлис обсудит свое будущее с руководством "Мидлсбро", не сумев занять место в плей-офф Чемпионшипа. (Daily Mail)



20-летний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, наконец, съехал от родителей и поселился в роскошном особняке с пятью спальнями стоимостью 2.6 млн. фунтов. (The Sun)



Полиция допрашивает неназванную звезду Премьер-Лиги по подозрению в сексуальных домогательствах к женщине в ночном клубе. Данный инцидент случился в Лондоне в прошлом месяце. (Daily Star)