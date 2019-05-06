Невилл: "В этом "Юнайтед" мне ничего не нравится"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что нынешний "Манчестер Юнайтед" вызывает у него разочарование во всех отношениях.

Ничья 1:1 против "Хаддерсфилда" в воскресенье оставила "красных дьяволов" вне досягаемости от топ-4 Премьер-Лиги, что лишь подчеркивает, насколько сложная задача стоит перед Оле Гуннаром Сульшером.



По мнению Невилла, Сульшеру нужно значительно обновить состав "Юнайтед" и сделать из отдельных игроков команду.



"Этот "Хаддерсфилд" барахлил весь сезон. Ты смотришь на них и просто не видишь мастерства. Но сегодня, если честно, они понравились мне больше, чем другая команда — та, что в красных футболках".



"По крайней мере, "Хаддерсфилд" вызывает сочувствие. А в этом "Юнайтед" нет ровным счетом ничего, что бы мне нравилось. Взгляните на них. Это самый разобщенный коллектив".



"Будучи тренером, ты хочешь, чтобы тебе нравилась твоя команда. Я смотрю на Оле Гуннара Сульшера и не могу представить, что увиденное ему сильно понравилось".



"Это даже не команда. Это напоминает мне то сборище игроков, что унаследовал Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме". Кабул, Адебайор, Капу — группа отдельных игроков без командного духа. Почеттино разобрал это по кусочку".



"Оле необходимо сделать то же самое, и было бы славно, если бы клуб нанял опытного спортивного директора ему в помощь, однако вокруг этого назначения в последнее время слишком много шумихи", — сообщил Невилл в эфире.