"Челси" объявил о продаже Азара

Килиан Азар с братьями "Челси" объявил о продаже атакующего полузащитника Килиана Азара в "Серкль Брюгге".

Килиан присоединился к "Челси" из "Уйпешта" в августе 2017, последовав примеру своим старших братьев Эдена и Торгана.

Однако Азар-младший так и не дебютировал за первую команду "синих", а спустя год после своего трансфера из Венгрии отправился выступать на родину на правах аренды.

23-летний бельгиец неплохо себя проявил за время аренды, сыграв 21 матч, поэтому "Серкль Брюгге" решил выкупить трансфер Килиана, о чем сегодня было объявлено официально.

Ранее отпустив Торгана в менхенгладбахскую "Боруссию", грядущим летом "Челси" может лишиться и оставшегося из братьев Азаров. Эден по-прежнему не соглашается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что не оставляет "синим" иного выбора, кроме как продать своего лучшего игрока.


Метки Азар, Серкль Брюгге, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 763

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Последние комментарии:




  1. xin 05.05.2019 23:09 # xin
    Пора распродавать этот цыганский табор

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  2. blackbirdofk 05.05.2019 23:09 # blackbirdofk
    Ах ах ах михуил, гейгуннер вы наш неуважаемый...

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  3. gunars 05.05.2019 23:08 # gunars
    у гпеснов сразу очко жим жим))

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  4. element 05.05.2019 23:07 # element
    mihajlo: "хайпанем немножечко"

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