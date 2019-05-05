"Челси" объявил о продаже Азара

"Челси" объявил о продаже атакующего полузащитника Килиана Азара в "Серкль Брюгге".

Килиан присоединился к "Челси" из "Уйпешта" в августе 2017, последовав примеру своим старших братьев Эдена и Торгана.



Однако Азар-младший так и не дебютировал за первую команду "синих", а спустя год после своего трансфера из Венгрии отправился выступать на родину на правах аренды.



23-летний бельгиец неплохо себя проявил за время аренды, сыграв 21 матч, поэтому "Серкль Брюгге" решил выкупить трансфер Килиана, о чем сегодня было объявлено официально.



Ранее отпустив Торгана в менхенгладбахскую "Боруссию", грядущим летом "Челси" может лишиться и оставшегося из братьев Азаров. Эден по-прежнему не соглашается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что не оставляет "синим" иного выбора, кроме как продать своего лучшего игрока.