"Арсенал" подтвердил уход Уэлбека

"Арсенал" подтвердил уход из клуба нападающего Данни Уэлбека в статусе свободного агента.

В этом сезоне Уэлбек успел сыграть только 14 матчей, прежде чем в ноябре получил перелом лодыжки. Уже тогда стало понятно, что "канониры" едва ли будут продлевать истекающий контракт Данни.



После заключительного домашнего матча сезона — 1:1 против "Брайтона" в воскресенье — "Арсенал" устроил небольшую церемонию, проводив Аарона Рэмси в "Ювентус", а Петра Чеха — на пенсию.



Также лондонский клуб попрощался с 28-летним Уэлбеком, который был приобретен у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов в 2014 году.



"Нам будет не хватать его в раздевалке", — сообщил трибунам "Эмирейтс" президент "канониров" сэр Чипс Кесвик.



"Я разговаривал с клубом, и мы приняли решение, что он уйдет", — позже подтвердил расставание с Уэлбеком главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.