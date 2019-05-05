"Арсенал" подтвердил уход Уэлбека

Данни Уэлбек "Арсенал" подтвердил уход из клуба нападающего Данни Уэлбека в статусе свободного агента.

В этом сезоне Уэлбек успел сыграть только 14 матчей, прежде чем в ноябре получил перелом лодыжки. Уже тогда стало понятно, что "канониры" едва ли будут продлевать истекающий контракт Данни.

После заключительного домашнего матча сезона — 1:1 против "Брайтона" в воскресенье — "Арсенал" устроил небольшую церемонию, проводив Аарона Рэмси в "Ювентус", а Петра Чеха — на пенсию.

Также лондонский клуб попрощался с 28-летним Уэлбеком, который был приобретен у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов в 2014 году.

"Нам будет не хватать его в раздевалке", — сообщил трибунам "Эмирейтс" президент "канониров" сэр Чипс Кесвик.

"Я разговаривал с клубом, и мы приняли решение, что он уйдет", — позже подтвердил расставание с Уэлбеком главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.


Метки Арсенал, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1381

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  1. ensiferum 05.05.2019 23:16 # ensiferum
    16 лямов отработал, тем не мене.

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  2. botan1k 05.05.2019 22:37 # botan1k
    Очень жаль

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  3. recyjoed 05.05.2019 22:13 # recyjoed
    ученик нистелроя! легенда!

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  4. layert 05.05.2019 22:10 # layert
    Это лучший игрок Арсенала

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  5. novocaine 05.05.2019 22:09 # novocaine
    сэр Чипс Кесвик

    лул, это звучит, как название хлопьев

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  6. ko1obok 05.05.2019 22:09 # ko1obok
    bb, Угульбек

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  7. joller 05.05.2019 22:06 # joller
    welbeck>любой форвард мю

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