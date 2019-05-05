"Арсенал" подтвердил уход Уэлбека
"Арсенал" подтвердил уход из клуба нападающего Данни Уэлбека в статусе свободного агента.
В этом сезоне Уэлбек успел сыграть только 14 матчей, прежде чем в ноябре получил перелом лодыжки. Уже тогда стало понятно, что "канониры" едва ли будут продлевать истекающий контракт Данни.
После заключительного домашнего матча сезона — 1:1 против "Брайтона" в воскресенье — "Арсенал" устроил небольшую церемонию, проводив Аарона Рэмси в "Ювентус", а Петра Чеха — на пенсию.
Также лондонский клуб попрощался с 28-летним Уэлбеком, который был приобретен у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов в 2014 году.
"Нам будет не хватать его в раздевалке", — сообщил трибунам "Эмирейтс" президент "канониров" сэр Чипс Кесвик.
"Я разговаривал с клубом, и мы приняли решение, что он уйдет", — позже подтвердил расставание с Уэлбеком главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.
05.05.2019 22:00
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16 лямов отработал, тем не мене.
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Очень жаль
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ученик нистелроя! легенда!
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Это лучший игрок Арсенала
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сэр Чипс Кесвик
лул, это звучит, как название хлопьев
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bb, Угульбек
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welbeck>любой форвард мю
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