Сарри отказался отвечать на критику Кэхилла
Наставник "Челси" Маурицио Сарри отказался отвечать на критические слова своего защитника Гари Кэхилла.
В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" Кэхилл обрушился с жесточайшей критикой на Сарри, обвинив итальянского тренера в неуважении.
Однако Маурицио не только выпустил Кэхилла на заключительные минуты победного для "синих" матча (3:0), позволив Гари попрощаться со "Стэмфорд Бридж", но и предпочел погасить конфликт.
"Мне жаль, я не знаю этой ситуации. Для меня это неважно. На протяжении сезона Кэхилл оставался большим профессионалом. Он сыграл только пять, шесть или семь матчей, но он был очень важен на тренировочной базе и в раздевалке".
"Сегодня был его последний матч за "Челси", и ему было важно выйти на поле. Пускай он вышел только на несколько минут, но это было очень важно для фанатов и для него".
"Гари выиграл все здесь. Поэтому я решил, что он должен получить возможность попрощаться со стадионом, фанатами, клубом", — цитирует Сарри Goal.
05.05.2019 21:00
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Да с ходячим косяком Луизом можно было и гари выпускать. Хуже не было бы
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Ну хз, чуваку в начале сезона сказали, что он не будет играть. Неясно чего он дуется
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