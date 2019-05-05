Сарри отказался отвечать на критику Кэхилла

Наставник "Челси" Маурицио Сарри отказался отвечать на критические слова своего защитника Гари Кэхилла.

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" Кэхилл обрушился с жесточайшей критикой на Сарри, обвинив итальянского тренера в неуважении.



Однако Маурицио не только выпустил Кэхилла на заключительные минуты победного для "синих" матча (3:0), позволив Гари попрощаться со "Стэмфорд Бридж", но и предпочел погасить конфликт.



"Мне жаль, я не знаю этой ситуации. Для меня это неважно. На протяжении сезона Кэхилл оставался большим профессионалом. Он сыграл только пять, шесть или семь матчей, но он был очень важен на тренировочной базе и в раздевалке".



"Сегодня был его последний матч за "Челси", и ему было важно выйти на поле. Пускай он вышел только на несколько минут, но это было очень важно для фанатов и для него".



"Гари выиграл все здесь. Поэтому я решил, что он должен получить возможность попрощаться со стадионом, фанатами, клубом", — цитирует Сарри Goal.