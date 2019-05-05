"Арсенал" споткнулся о "Брайтон" и помог топ-4 сформироваться

Гленн Мюррей Сыграв с "Брайтоном" вничью 1:1, "Арсенал" лишился реальных шансов на место в топ-4 Премьер-Лиги.

Впервые с 24 февраля футболку "канониров" примерил Штефан Лихтштайнер. По сравнению с матчем против "Валенсии" в Лиге Европы с первых минут также появились Бернд Лено, Начо Монреаль, Лукас Торрейра и Генрих Мхитарян. Месут Озил получил капитанскую повязку.

У "чаек" произошло три изменения в старте относительно ничейного матча с "Ньюкаслом". Ив Биссума, Солли Марч и Алиреза Джаханбакш освежили состав.

Матч начался со шквала атак "Арсенала". Уже на второй минуте Мхитарян ударом с подступов к штрафной попал в штангу. А на восьмой минуте Монреаль нарвался на фол внутри площадки и помог Пьер-Эмерику Обамеянг улучшить свое положение в споре бомбардиров — 1:0.

Вскоре Сократис Папастатопулос заработал желтую карточку за симуляцию, а затем играла стала постепенно меняться. "Брайтон" заметно активизировался и смог доставить несколько неприятных моментов Бернду Лено.

Затихшая атака "канониров" напомнила о себе на 39-й минуте, когда Обамеянг пробивал в касание из пределов штрафной площади, но Мэт Райан вытащил мяч из нижнего угла ворот.

Во втором тайме гости продолжили огрызаться, и их очередная вылазка обернулась назначением пенальти на 60-й минуте. Это Гранит Джака сфолил на Марче, а Гленн Мюррей реализовал 11-метровый — 1:1.

Ничья не входила в планы "Арсенала". Хозяева принялись оказывать давление, а "Брайтон" сосредоточился на удержании ничейного счета. Пару хороших моментов имел Обамеянг, но оба его удара получились неточными. Также бил Александр Лакасетт, однако ему не позволил отличиться Райан.

На 85-й минуте "чайки" и вовсе едва не вырвали победу. Паскаль Гросс непостижимым образом не смог замкнуть головой прострел вдоль ворот. Счет уже не изменился.

"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матч, приплюсовав к трем поражениям ничью. Этот результат означает, что теперь "канониры" могут попасть в Лигу Чемпионов только через победу в Лиге Европы.

"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 20:25

Количество просмотров Просмотров: 5158

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. plague 05.05.2019 21:47 # plague
    Сасибо эмири

    (ответить)

  2. chronicle 05.05.2019 21:45 # chronicle
    Брендан Роджерс=трехглазый ворон

    (ответить)

  3. cccp 05.05.2019 21:45 # cccp
    Болельщики Арсенала и Челси, а вы бы хотели, чтобы ваш клуб возглавил Клопп?

    (ответить)

  4. melwood-lfc 05.05.2019 21:37 # melwood-lfc
    какие же вы далбаебы

    (ответить)

  5. zanmato 05.05.2019 21:36 # zanmato
    Фух, отвалилась премьера, теперь можно спокойно забирать чашку Европы...

    (ответить)

  6. chronicle 05.05.2019 21:35 # chronicle
    Ебаный рот
    Как же я ору с Арсенала и МЮ. Ахахахахаха суууукаааа

    (ответить)

  7. aliluya-nn 05.05.2019 21:29 # aliluya-nn
    Мхитарян с Джакой поднасрали конечно в этом матче ..всегда удивляло как опытные игроки зарабатывают глупые пенальти в матчах ..и обрез Мхитаряна чего стоит - вместо опасной атаки в чужие ворота получили обрез и опаснуюв свою
    ..остается надеяться, что когда мосты сожжены, может будут рвать в ЛЕ ..и Обама будет реализовывать свои моменты

    (ответить)

  8. lovrentiy 05.05.2019 21:28 # lovrentiy
    Теперь Гг единственный шанс пробиться через ЛЕ, ну а пенсам не унывать, в финале раздвинуть рогатку Ггешкам и помочь им пробиться в ЛЧ.

    (ответить)

  9. arsenalekc 05.05.2019 21:27 # arsenalekc
    Не тянем мы пока на биг-4 с такой игрой. Будем смотреть как Эмери второй сезон за рулем отработает. Какие будут замены уходящим Рэмзи и Чеху. Ну и от кое-какого шлака надо избавляться обязательно.

    (ответить)

  10. novocaine 05.05.2019 21:26 # novocaine
    добро пожалова в клуб, гуннеры, удачи в ле

    (ответить)

  11. britenbiher 05.05.2019 21:18 # britenbiher
    я правильно понимаю, если не попадут в четверку это будет впервые за лет
    17? я правильно понимаю, что это может быть первым сезоном без Арсена Венгера и сразу же вне зоны лиги чемпионов?

    (ответить)

  12. staryi-eblan 05.05.2019 21:17 # staryi-eblan
    Не ясно, чего наши чуханы так радуются проходу в ЛЧ. С составом траблы, уходит Азар, да еще этот бан, ссучество. Не отменят его. Его только титанам ака Барселона и Реал отменяют.

    С таким составом выход из группы будет успехом.

    Что касается трансферов, то Грановская скажет: вернется Рюдигер после травмы, переподпишет контракт Одои, вернут Зума и, может, дадут шанс Абрахаму. Еще прибудет Пулишич. Также переподпишут Виллиана и Педро на год как раз и с этим кинут на фронт Смоука и заставят сражаться с этим составом. Все. Так-то перспективы середняка грозят Пенсам

    (ответить)

  13. alexomck 05.05.2019 21:15 # alexomck
    Погба большую часть сезона пешком ходил и 13+10. мог спокойно 15+15 обойти, если бы не был таким ленивым негром.

    (ответить)

  14. keane16 05.05.2019 21:13 # keane16
    Как там великие ставки, гритка? Спасибо, брат, все разбогатели

    Попан сука ущербный)

    (ответить)

  15. layert 05.05.2019 21:10 # layert
    Спасибо тебе, Арсенал!

    (ответить)

  16. al-faarabi 05.05.2019 21:03 # al-faarabi
    лузерпуль и мю обоссанцы по итогам сезона? или нет?

    (ответить)

  17. ba-29 05.05.2019 20:59 # ba-29
    Тем временем Айнтрахт был отодран Байером 6-1

    (ответить)

  18. alexomck 05.05.2019 20:57 # alexomck
    05.05.2019 20:30 #
    chelsea88

    Соси реамся, не отвлекайся.

    05.05.2019 20:37 #
    monsieurgood

    а в четверг будет "любишь медок, люби и холодок"

    05.05.2019 20:35 #
    chelsea88

    Вые6ать в финале аснл будет вишенкой на торте)

    05.05.2019 20:41 #
    sellman

    эээ, любитель пощекотать мужское очело, тон смени.

    05.05.2019 20:44 #
    chelsea88

    В своё время он славно наротировал и «заработал» несколько левых титулов и трофеев.
    Теперь с любым тренером и любым составом будут сосать. Всегда.

    05.05.2019 20:36 #
    monsieurgood

    а потом даст сыграть на кожаной дуде ггшным

    05.05.2019 20:40 #
    monsieurgood

    опять ггшные подставили жопу

    05.05.2019 20:53 #
    thegodfather

    не не не, писю в ротик гунерастикам и в особенности эмери
    не знаю кто там будет водить, валя, челси или айнтрахт, но писю, пиииссююююю

    когда говорят, что Арсенал гей-клуб:)

    (ответить)

  19. kapken 05.05.2019 20:57 # kapken
    https://www.livelib.ru/book/1000104475-ment-poganyj-sbornik-nikolaj-leonov кто читал??? Норм книга???

    (ответить)

  20. farot 05.05.2019 20:56 # farot
    Месут Озил получил капитанскую повязку.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70554/

    после такого клуб должен быть расформирован

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: