"Арсенал" споткнулся о "Брайтон" и помог топ-4 сформироваться

Сыграв с "Брайтоном" вничью 1:1, "Арсенал" лишился реальных шансов на место в топ-4 Премьер-Лиги.

Впервые с 24 февраля футболку "канониров" примерил Штефан Лихтштайнер. По сравнению с матчем против "Валенсии" в Лиге Европы с первых минут также появились Бернд Лено, Начо Монреаль, Лукас Торрейра и Генрих Мхитарян. Месут Озил получил капитанскую повязку.



У "чаек" произошло три изменения в старте относительно ничейного матча с "Ньюкаслом". Ив Биссума, Солли Марч и Алиреза Джаханбакш освежили состав.



Матч начался со шквала атак "Арсенала". Уже на второй минуте Мхитарян ударом с подступов к штрафной попал в штангу. А на восьмой минуте Монреаль нарвался на фол внутри площадки и помог Пьер-Эмерику Обамеянг улучшить свое положение в споре бомбардиров — 1:0.



Вскоре Сократис Папастатопулос заработал желтую карточку за симуляцию, а затем играла стала постепенно меняться. "Брайтон" заметно активизировался и смог доставить несколько неприятных моментов Бернду Лено.



Затихшая атака "канониров" напомнила о себе на 39-й минуте, когда Обамеянг пробивал в касание из пределов штрафной площади, но Мэт Райан вытащил мяч из нижнего угла ворот.



Во втором тайме гости продолжили огрызаться, и их очередная вылазка обернулась назначением пенальти на 60-й минуте. Это Гранит Джака сфолил на Марче, а Гленн Мюррей реализовал 11-метровый — 1:1.



Ничья не входила в планы "Арсенала". Хозяева принялись оказывать давление, а "Брайтон" сосредоточился на удержании ничейного счета. Пару хороших моментов имел Обамеянг, но оба его удара получились неточными. Также бил Александр Лакасетт, однако ему не позволил отличиться Райан.



На 85-й минуте "чайки" и вовсе едва не вырвали победу. Паскаль Гросс непостижимым образом не смог замкнуть головой прострел вдоль ворот. Счет уже не изменился.



"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матч, приплюсовав к трем поражениям ничью. Этот результат означает, что теперь "канониры" могут попасть в Лигу Чемпионов только через победу в Лиге Европы.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче