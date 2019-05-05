"Арсенал" споткнулся о "Брайтон" и помог топ-4 сформироваться
Сыграв с "Брайтоном" вничью 1:1, "Арсенал" лишился реальных шансов на место в топ-4 Премьер-Лиги.
Впервые с 24 февраля футболку "канониров" примерил Штефан Лихтштайнер. По сравнению с матчем против "Валенсии" в Лиге Европы с первых минут также появились Бернд Лено, Начо Монреаль, Лукас Торрейра и Генрих Мхитарян. Месут Озил получил капитанскую повязку.
У "чаек" произошло три изменения в старте относительно ничейного матча с "Ньюкаслом". Ив Биссума, Солли Марч и Алиреза Джаханбакш освежили состав.
Матч начался со шквала атак "Арсенала". Уже на второй минуте Мхитарян ударом с подступов к штрафной попал в штангу. А на восьмой минуте Монреаль нарвался на фол внутри площадки и помог Пьер-Эмерику Обамеянг улучшить свое положение в споре бомбардиров — 1:0.
Вскоре Сократис Папастатопулос заработал желтую карточку за симуляцию, а затем играла стала постепенно меняться. "Брайтон" заметно активизировался и смог доставить несколько неприятных моментов Бернду Лено.
Затихшая атака "канониров" напомнила о себе на 39-й минуте, когда Обамеянг пробивал в касание из пределов штрафной площади, но Мэт Райан вытащил мяч из нижнего угла ворот.
Во втором тайме гости продолжили огрызаться, и их очередная вылазка обернулась назначением пенальти на 60-й минуте. Это Гранит Джака сфолил на Марче, а Гленн Мюррей реализовал 11-метровый — 1:1.
Ничья не входила в планы "Арсенала". Хозяева принялись оказывать давление, а "Брайтон" сосредоточился на удержании ничейного счета. Пару хороших моментов имел Обамеянг, но оба его удара получились неточными. Также бил Александр Лакасетт, однако ему не позволил отличиться Райан.
На 85-й минуте "чайки" и вовсе едва не вырвали победу. Паскаль Гросс непостижимым образом не смог замкнуть головой прострел вдоль ворот. Счет уже не изменился.
"Арсенал" продлил свою серию без побед в Премьер-Лиге до четырех матч, приплюсовав к трем поражениям ничью. Этот результат означает, что теперь "канониры" могут попасть в Лигу Чемпионов только через победу в Лиге Европы.
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
05.05.2019 20:25
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Последние комментарии:
Сасибо эмири
(ответить)
Брендан Роджерс=трехглазый ворон
(ответить)
Болельщики Арсенала и Челси, а вы бы хотели, чтобы ваш клуб возглавил Клопп?
(ответить)
какие же вы далбаебы
(ответить)
Фух, отвалилась премьера, теперь можно спокойно забирать чашку Европы...
(ответить)
Ебаный рот
Как же я ору с Арсенала и МЮ. Ахахахахаха суууукаааа
(ответить)
Мхитарян с Джакой поднасрали конечно в этом матче ..всегда удивляло как опытные игроки зарабатывают глупые пенальти в матчах ..и обрез Мхитаряна чего стоит - вместо опасной атаки в чужие ворота получили обрез и опаснуюв свою
..остается надеяться, что когда мосты сожжены, может будут рвать в ЛЕ ..и Обама будет реализовывать свои моменты
(ответить)
Теперь Гг единственный шанс пробиться через ЛЕ, ну а пенсам не унывать, в финале раздвинуть рогатку Ггешкам и помочь им пробиться в ЛЧ.
(ответить)
Не тянем мы пока на биг-4 с такой игрой. Будем смотреть как Эмери второй сезон за рулем отработает. Какие будут замены уходящим Рэмзи и Чеху. Ну и от кое-какого шлака надо избавляться обязательно.
(ответить)
добро пожалова в клуб, гуннеры, удачи в ле
(ответить)
я правильно понимаю, если не попадут в четверку это будет впервые за лет
17? я правильно понимаю, что это может быть первым сезоном без Арсена Венгера и сразу же вне зоны лиги чемпионов?
(ответить)
Не ясно, чего наши чуханы так радуются проходу в ЛЧ. С составом траблы, уходит Азар, да еще этот бан, ссучество. Не отменят его. Его только титанам ака Барселона и Реал отменяют.
С таким составом выход из группы будет успехом.
Что касается трансферов, то Грановская скажет: вернется Рюдигер после травмы, переподпишет контракт Одои, вернут Зума и, может, дадут шанс Абрахаму. Еще прибудет Пулишич. Также переподпишут Виллиана и Педро на год как раз и с этим кинут на фронт Смоука и заставят сражаться с этим составом. Все. Так-то перспективы середняка грозят Пенсам
(ответить)
Погба большую часть сезона пешком ходил и 13+10. мог спокойно 15+15 обойти, если бы не был таким ленивым негром.
(ответить)
Как там великие ставки, гритка? Спасибо, брат, все разбогатели
Попан сука ущербный)
(ответить)
Спасибо тебе, Арсенал!
(ответить)
лузерпуль и мю обоссанцы по итогам сезона? или нет?
(ответить)
Тем временем Айнтрахт был отодран Байером 6-1
(ответить)
05.05.2019 20:30 #
chelsea88
Соси реамся, не отвлекайся.
05.05.2019 20:37 #
monsieurgood
а в четверг будет "любишь медок, люби и холодок"
05.05.2019 20:35 #
chelsea88
Вые6ать в финале аснл будет вишенкой на торте)
05.05.2019 20:41 #
sellman
эээ, любитель пощекотать мужское очело, тон смени.
05.05.2019 20:44 #
chelsea88
В своё время он славно наротировал и «заработал» несколько левых титулов и трофеев.
Теперь с любым тренером и любым составом будут сосать. Всегда.
05.05.2019 20:36 #
monsieurgood
а потом даст сыграть на кожаной дуде ггшным
05.05.2019 20:40 #
monsieurgood
опять ггшные подставили жопу
05.05.2019 20:53 #
thegodfather
не не не, писю в ротик гунерастикам и в особенности эмери
не знаю кто там будет водить, валя, челси или айнтрахт, но писю, пиииссююююю
когда говорят, что Арсенал гей-клуб:)
(ответить)
https://www.livelib.ru/book/1000104475-ment-poganyj-sbornik-nikolaj-leonov кто читал??? Норм книга???
(ответить)
Месут Озил получил капитанскую повязку.
Источник: http://fapl.ru/posts/70554/
после такого клуб должен быть расформирован
(ответить)
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