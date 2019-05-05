Сульшер: "Некоторых игроков вы видели в последний раз"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил, что некоторые игроки уже сыграли свой последний матч за клуб с "Олд Траффорд".

Разочаровывающая ничья 1:1 в гостях у "Хаддерсфила" означает, что в следующем сезоне "красные дьяволы" не примут участие в Лиге Чемпионов. "Юнайтед" ждет серьезное обновление состава, однако Сульшер готов не только покупать, но и избавляться от игроков, которые не оправдали его надежд.

"Прямо сейчас я не могу обсуждать конкретных игроков, но есть вероятность, что некоторых из них вы видели в последний раз".

"Я не могу сказать, что они подвели меня. Мы являемся командой, и они упорно работают. Но это уставшая команда".

"Мы обеспечили себе шансы попасть в Лигу Чемпионов, хотя ранее казалось, что это невозможно. У нас было так много шансов закрепиться на третьем или четвертом месте, но мы этого не сделали. Лига Европы — это, пожалуй, правильное место для нас на следующий год", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 20:00

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  1. slash-lfc 05.05.2019 20:04 # slash-lfc
    Все правильно говорит. Видно, что клуб движется в правильном направлении.

    (ответить)

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