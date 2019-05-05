Сарри взял вину на себя за травму Канте

Наставник "Челси" Маурицио Сарри взял вину на себя за травму, которую получил полузащитник Нголо Канте в воскресном матче Премьер-Лиги против "Уотфорда".

Заключительный для "синих" домашний матч сезона Премьер-Лиги был завершен для Канте уже на 10-й минуте. После победы 3:0 Сарри выразил сожаление, что выпустит Нголо в старте второй раз за три последних дня.



"У него возникли проблемы с задней поверхностью бедра, но, думаю, я совершил ошибку — он должен был отдохнуть сегодня".



"Иногда бывает сложно перевести в запас такого важного игрока, как Эден Азар или Канте, потому что это рискованно".



"Мы дождемся завтрашнего утра, но ему будет очень сложно восстановиться к двум следующим матчам. Мы должны поставить его на ноги к финалу Лиги Европы", — цитирует Сарри Sky Sports.