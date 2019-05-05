Сульшер: "Юнайтед" был недостаточно хорош"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его команда была недостаточно хороша — как в матче против "Хаддерсфилда", так и на протяжении всего сезона.

Сыграв 1:1 с худшей командой дивизиона в воскресенье, "красные дьяволы" лишились даже математических шансов финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



Сульшер не удивлен тем, что в следующем сезоне "Юнайтед" не будет выступать в Лиге Чемпионов. Норвежец готов много и упорно работать над возвращением "дьяволов" на передовые позиции.



"По итогам этих 90 минут мы были недостаточно хороши, мы упустили свои моменты, чтобы прикончить игру. Мы имели много моментов и особо не пускали соперника на свою половину поля. Когда приезжаешь в такие места, на стадионы с такой энергетикой, ты всегда знаешь, что нельзя оставлять сопернику надежду, иначе он за нее зацепится. К сожалению, так и вышло".



"Иногда так бывает, что твой уровень концентрации и прилежности падает. Странно лишь то, что мы не захотели играть проще. Мы выбирали сложные варианты".



"Мы там, где находимся, не без причины. На протяжении столь длительного сезона мы были недостаточно хороши, чтобы попасть в зону Лиги Чемпионов. Такой исход не стал для нас сюрпризом, но сегодня мы надеялись сыграть лучше".



"Мы не набрали достаточного количества очков, не выиграли достаточного количества матчей, не забили достаточного количества голов. Когда ты меняешь главного тренера посреди сезона, это всегда сложно. Это слегка настигло нас".



"Таково наше реальное положение в данный момент. Мы не живем в вымышленном мире, думая, что можем настичь первые две команды — мы очень далеки от их, но для "Юнайтед" непозволительно отдаляться от топ-4".



"В данный момент мы на много уровней ниже лидеров, но это лишь говорит о там, какой серьезный вызов стоит перед нами. Уверен, мы на него откликнемся", — цитирует Сульшера BBC.