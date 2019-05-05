"Юнайтед" не справился с "Хаддерсфилдом" и остался без Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" споткнулся о препятствие в виде последней команды Премьер-Лиги, сыграв вничью 1:1 и лишившись шансов финишировать в топ-4.

В стартовый состав "терьеров" относительно предыдущего матча вернулись Крис Леве, Аарон Муй и Алекс Притчард.



Впервые за более чем два месяца в старте "красных дьяволов" появился Алексис Санчес. Также свой шанс получили Фил Джонс и Скотт Мактоминей.



"Юнайтед" уверенно начал матч, очень быстро и легко открыв счет. На восьмой минуте Мактоминей нанес удар с дистанции, а голкипер хозяев Йонас Лессль грубо ошибся и пропустил мяч в ворота — 0:1.



В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру. Временами "Хаддерсфилд" смотрелся вроде бы неплохо и комбинировал, но особой остроты не создавал — лишь Карлан Грант однажды выскочил на свидание с Давидом Де Хеа, но тот выручил свою команду, отразив мяч ногой.



В то же время "Юнайтед" в первом тайме совершил еще несколько неплохих подходов к чужим воротам, из которых можно выделить крученый, но неточный удар Хуана Маты и попадание Поля Погба в перекладину.



После перерыва гости продолжили искать второй гол, но на 60-й минуте нарвались на результативную контратаку соперника, который отбился после углового и помчался вперед. В завершении комбинации Айзек Мбенза уверенно переиграл Де Хеа — 1:1.



Оле Гуннару Сульшеру не удалось вдохновить "Юнайтед" заключительные полчаса матча. Конечно, "дьяволы" владели инициативой и атаковали, однако "терьеры" чувствовали себя довольно комфортно и время от времени отвечали.



Гости все-таки могли вырвать победу, имея два прекрасных шанса на 88-й минуте, но Тахит Чонг не смог пробить Лессля, а Погба попал в крестовину.



"Юнайтед" просто удручающим образом завершает этот сезон. Ничья в гостях у худшей команды дивизиона лишила "дьяволов" даже математических шансов финишировать в топ-4. "Хаддерсфилд" же напоследок порадовал своих фанатов страстной игрой.



"Хаддерсфилд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче