"Юнайтед" не справился с "Хаддерсфилдом" и остался без Лиги Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" споткнулся о препятствие в виде последней команды Премьер-Лиги, сыграв вничью 1:1 и лишившись шансов финишировать в топ-4.
В стартовый состав "терьеров" относительно предыдущего матча вернулись Крис Леве, Аарон Муй и Алекс Притчард.
Впервые за более чем два месяца в старте "красных дьяволов" появился Алексис Санчес. Также свой шанс получили Фил Джонс и Скотт Мактоминей.
"Юнайтед" уверенно начал матч, очень быстро и легко открыв счет. На восьмой минуте Мактоминей нанес удар с дистанции, а голкипер хозяев Йонас Лессль грубо ошибся и пропустил мяч в ворота — 0:1.
В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру. Временами "Хаддерсфилд" смотрелся вроде бы неплохо и комбинировал, но особой остроты не создавал — лишь Карлан Грант однажды выскочил на свидание с Давидом Де Хеа, но тот выручил свою команду, отразив мяч ногой.
В то же время "Юнайтед" в первом тайме совершил еще несколько неплохих подходов к чужим воротам, из которых можно выделить крученый, но неточный удар Хуана Маты и попадание Поля Погба в перекладину.
После перерыва гости продолжили искать второй гол, но на 60-й минуте нарвались на результативную контратаку соперника, который отбился после углового и помчался вперед. В завершении комбинации Айзек Мбенза уверенно переиграл Де Хеа — 1:1.
Оле Гуннару Сульшеру не удалось вдохновить "Юнайтед" заключительные полчаса матча. Конечно, "дьяволы" владели инициативой и атаковали, однако "терьеры" чувствовали себя довольно комфортно и время от времени отвечали.
Гости все-таки могли вырвать победу, имея два прекрасных шанса на 88-й минуте, но Тахит Чонг не смог пробить Лессля, а Погба попал в крестовину.
"Юнайтед" просто удручающим образом завершает этот сезон. Ничья в гостях у худшей команды дивизиона лишила "дьяволов" даже математических шансов финишировать в топ-4. "Хаддерсфилд" же напоследок порадовал своих фанатов страстной игрой.
"Хаддерсфилд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
05.05.2019 18:00
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бля) кому это нахрен нужно??)))))
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удачи брайтону не проебать разгромно
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Удачи мю в ле
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На самом деле, МЮ так же абсолютно выглядел и во время своего винстрика. Везение, удачное расписание плюс эмоциональный всплеск после увольнения Моура. Как только это сочетание закончилось - результаты тут же начали соответствовать уровню игры. Удачи в ЛЕ, короче. Норм подписали топ тренера.)
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Для МЮ это даже хорошо, что они не попали в ЛЧ. Недавно на Скайпе Спортс как раз это обсуждали и почти все гости передачи сошлись на том, что МЮ лучше не попасть в ЛЧ, т.к. очевидно, что будет строится абсолютно новая команда и лучше сконцентрироваться на домашних турнирах. В следующем сезоне МЮ все равно ничего бы не светило, да и если честно говоря, мне кажется что Оле будет уволен к Рождеству, т.к. не видно ни мысли ни структуры игры в которую МЮ собирается играть в следующем сезоне.
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Удачи ле в мю!
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По составу МЮ будет помощнее Челси, ну кроме Азара и Канте, имея Марсияля, Решфорда, Лукаку, Погба, Хеа,Лингард, Санчес, как они умудрились всосать Арсеналу с Челси, Тоттенхэму, у всех состав будет похуже манков, типикал неудачники, уже который год в жопе, надеюсь там и останутся
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опозорились.
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Никто не хочет в топ4, 2-6 команды сливают по очереди свои матчи, а то и вместе))
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контекс ждем!!!
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когда слили игру сити, чтобы поднасрать лфк, а потом вспомнили, что поднасрали и себе. тупые манки
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опять кайфанул от игры Лофтуса и Жоржиньо, особенно Жорж порадовал, я реально поражен насколько человек имеет развит футбольный интеллект, это феномен своей позиции, как он тонко читает игру и в милисекунду принимает самое верное решение - куда отдать пас, куда побежать, перевести мяч, подстраховать, еще умудряется руководить партнерами! мне искренне жаль некоторых малолетних де6илов, которые полные нули в понимании футбола и хейтят Жоржа, вы только можете видеть голы и все!
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Пишет фанат муму:"Если чистка состава не будет, я прекращу болеть за этот клуб, за которого болею уже 13+ лет. Буду смотреть матчи барселоны, мс и ливер. Там хоть красивый футбол и есть на что смотреть и наслаждаться."
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Удачи Мю в ЛЕ
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Чё с ебалом скумьё?
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Удачи..
(ответить)
Заебись результат. Ещё Кардифф в гости приедет.
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Они даже ЛЕ не достойны. Команда-помойка.
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даже вылетевший, нивчем не нуждающийся клуб обыграть не могут.
никто уже ни в буй не ставит мю.
а рэшфорд реально туповат. вместо того чтобы отдавать вовремя - начинает финтить, получает и падает.
что на него дрочат манки
он же тупой
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удачи мю в ЛЕ
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