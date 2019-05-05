"Юнайтед" не справился с "Хаддерсфилдом" и остался без Лиги Чемпионов

Айзек Мбенза и Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" споткнулся о препятствие в виде последней команды Премьер-Лиги, сыграв вничью 1:1 и лишившись шансов финишировать в топ-4.

В стартовый состав "терьеров" относительно предыдущего матча вернулись Крис Леве, Аарон Муй и Алекс Притчард.

Впервые за более чем два месяца в старте "красных дьяволов" появился Алексис Санчес. Также свой шанс получили Фил Джонс и Скотт Мактоминей.

"Юнайтед" уверенно начал матч, очень быстро и легко открыв счет. На восьмой минуте Мактоминей нанес удар с дистанции, а голкипер хозяев Йонас Лессль грубо ошибся и пропустил мяч в ворота — 0:1.

В дальнейшем "дьяволы" контролировали игру. Временами "Хаддерсфилд" смотрелся вроде бы неплохо и комбинировал, но особой остроты не создавал — лишь Карлан Грант однажды выскочил на свидание с Давидом Де Хеа, но тот выручил свою команду, отразив мяч ногой.

В то же время "Юнайтед" в первом тайме совершил еще несколько неплохих подходов к чужим воротам, из которых можно выделить крученый, но неточный удар Хуана Маты и попадание Поля Погба в перекладину.

После перерыва гости продолжили искать второй гол, но на 60-й минуте нарвались на результативную контратаку соперника, который отбился после углового и помчался вперед. В завершении комбинации Айзек Мбенза уверенно переиграл Де Хеа — 1:1.

Оле Гуннару Сульшеру не удалось вдохновить "Юнайтед" заключительные полчаса матча. Конечно, "дьяволы" владели инициативой и атаковали, однако "терьеры" чувствовали себя довольно комфортно и время от времени отвечали.

Гости все-таки могли вырвать победу, имея два прекрасных шанса на 88-й минуте, но Тахит Чонг не смог пробить Лессля, а Погба попал в крестовину.

"Юнайтед" просто удручающим образом завершает этот сезон. Ничья в гостях у худшей команды дивизиона лишила "дьяволов" даже математических шансов финишировать в топ-4. "Хаддерсфилд" же напоследок порадовал своих фанатов страстной игрой.

"Хаддерсфилд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 05.05.2019 18:26 # monsieurgood
    бля) кому это нахрен нужно??)))))

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  2. thegodfather 05.05.2019 18:26 # thegodfather
    удачи брайтону не проебать разгромно

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  3. rap-woiska 05.05.2019 18:25 # rap-woiska
    Удачи мю в ле

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  4. lampard78 05.05.2019 18:23 # lampard78
    На самом деле, МЮ так же абсолютно выглядел и во время своего винстрика. Везение, удачное расписание плюс эмоциональный всплеск после увольнения Моура. Как только это сочетание закончилось - результаты тут же начали соответствовать уровню игры. Удачи в ЛЕ, короче. Норм подписали топ тренера.)

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  5. diablo182 05.05.2019 18:19 # diablo182
    Для МЮ это даже хорошо, что они не попали в ЛЧ. Недавно на Скайпе Спортс как раз это обсуждали и почти все гости передачи сошлись на том, что МЮ лучше не попасть в ЛЧ, т.к. очевидно, что будет строится абсолютно новая команда и лучше сконцентрироваться на домашних турнирах. В следующем сезоне МЮ все равно ничего бы не светило, да и если честно говоря, мне кажется что Оле будет уволен к Рождеству, т.к. не видно ни мысли ни структуры игры в которую МЮ собирается играть в следующем сезоне.

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  6. selta 05.05.2019 18:18 # selta
    Удачи ле в мю!

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  7. shymkentski 05.05.2019 18:17 # shymkentski
    По составу МЮ будет помощнее Челси, ну кроме Азара и Канте, имея Марсияля, Решфорда, Лукаку, Погба, Хеа,Лингард, Санчес, как они умудрились всосать Арсеналу с Челси, Тоттенхэму, у всех состав будет похуже манков, типикал неудачники, уже который год в жопе, надеюсь там и останутся

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  8. alexomck 05.05.2019 18:17 # alexomck
    опозорились.

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  9. fanstevengerrard 05.05.2019 18:16 # fanstevengerrard
    Никто не хочет в топ4, 2-6 команды сливают по очереди свои матчи, а то и вместе))

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  10. quavo 05.05.2019 18:16 # quavo
    контекс ждем!!!

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  11. monsieurgood 05.05.2019 18:16 # monsieurgood
    когда слили игру сити, чтобы поднасрать лфк, а потом вспомнили, что поднасрали и себе. тупые манки

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  12. bezviz 05.05.2019 18:16 # bezviz
    опять кайфанул от игры Лофтуса и Жоржиньо, особенно Жорж порадовал, я реально поражен насколько человек имеет развит футбольный интеллект, это феномен своей позиции, как он тонко читает игру и в милисекунду принимает самое верное решение - куда отдать пас, куда побежать, перевести мяч, подстраховать, еще умудряется руководить партнерами! мне искренне жаль некоторых малолетних де6илов, которые полные нули в понимании футбола и хейтят Жоржа, вы только можете видеть голы и все!

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  13. slash-lfc 05.05.2019 18:15 # slash-lfc
    Пишет фанат муму:"Если чистка состава не будет, я прекращу болеть за этот клуб, за которого болею уже 13+ лет. Буду смотреть матчи барселоны, мс и ливер. Там хоть красивый футбол и есть на что смотреть и наслаждаться."

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  14. funkyfresh 05.05.2019 18:15 # funkyfresh
    Удачи Мю в ЛЕ

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  15. mancityman 05.05.2019 18:14 # mancityman
    Чё с ебалом скумьё?

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  16. golokante 05.05.2019 18:14 # golokante
    Удачи..

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  17. palach221078 05.05.2019 18:13 # palach221078
    Заебись результат. Ещё Кардифф в гости приедет.

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  18. xin 05.05.2019 18:13 # xin
    Они даже ЛЕ не достойны. Команда-помойка.

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  19. superperez101 05.05.2019 18:12 # superperez101
    даже вылетевший, нивчем не нуждающийся клуб обыграть не могут.
    никто уже ни в буй не ставит мю.

    а рэшфорд реально туповат. вместо того чтобы отдавать вовремя - начинает финтить, получает и падает.
    что на него дрочат манки
    он же тупой

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  20. bezviz 05.05.2019 18:11 # bezviz
    удачи мю в ЛЕ

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