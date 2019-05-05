"Челси" разгромил "Уотфорд" и поднялся на третье место

Резко прибавив после перерыва, "Челси" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и поднялся на третье место в Премьер-Лиге.

Как и ожидалось, наставник "синих" Маурицио Сарри вернул в команду Эдена Азара. То же самое он проделал с Маркосом Алонсо, Матео Ковачичем и Гонсало Игуаином относительно 1:1 с "Айнтрахтом" в Лиге Европы.



После дисквалификации в стартовый состав "шершней" вернулся капитан Трой Дини, заменив Андре Грея. Натаниэль Чалоба вышел вместо Этьена Капу.



В начальной стадии матча "Уотфорд" смотрелся на порядок лучше — было впечатление, что хозяева просто спят. Игроки гостей нанесли несколько опасных ударов, из которых стоит выделить попытку пробить головой Дини на восьмой минуте — Кепе Аррисалабаге пришлось вытянуться в струну, чтобы перевести мяч в штангу.



Затем "Челси" включился в игру, наладил контроль над мячом и принялся атаковать, однако "шершни" очень хорошо оборонялись. Лишь Педро имел неплохой момент, но не попал в створ.



В начале второго тайма обнаружил себя Эден Азар. Сперва бельгиец проверил Бена Фостера ударом с острого угла, а затем выполнил навес с правого края штрафной на голову Рубену Лофтус-Чику — 1:0.



Спустя всего три минуты после того, как счет был открыт, Азар навесил с углового, а Давид Луис выиграл борьбу на втором этаже – 2:0.



Игра на какое-то время вскрылась. Жерар Деулеофеу едва не попал в дальний угол, в ответ на что Азар создал момент для Педро — Фостер спас "Уотфорд" от третьего гола. На 62-й минуте Бен совершил еще один сейв, не позволив отличиться Игуаину.



После перерыва "Челси" значительно превосходил "шершней", и на 75-й счет все-таки стал крупным. Педро сделал передачу в штрафную на рывок Игуаина, а Гонсало, несмотря на острый угол, технично подсек мяч — 3:0.



На этом игра была сделана. На 83-й минуте гостям удалось затолкать мяч в ворота Аррисабалаги, однако из-за офсайда гол престижа не состоялся.



"Челси" в очередной раз провел два совершенно разных тайма. "Уотфорд" начал матч первым номером, затем перешел на контратаки и по-прежнему был опаснее, но после перерыва "синие" взяли игру под свой контроль и сделал большой шаг к тому, чтобы финишировать в топ-4.



"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче