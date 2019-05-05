"Челси" разгромил "Уотфорд" и поднялся на третье место
Резко прибавив после перерыва, "Челси" разгромил "Уотфорд" со счетом 3:0 и поднялся на третье место в Премьер-Лиге.
Как и ожидалось, наставник "синих" Маурицио Сарри вернул в команду Эдена Азара. То же самое он проделал с Маркосом Алонсо, Матео Ковачичем и Гонсало Игуаином относительно 1:1 с "Айнтрахтом" в Лиге Европы.
После дисквалификации в стартовый состав "шершней" вернулся капитан Трой Дини, заменив Андре Грея. Натаниэль Чалоба вышел вместо Этьена Капу.
В начальной стадии матча "Уотфорд" смотрелся на порядок лучше — было впечатление, что хозяева просто спят. Игроки гостей нанесли несколько опасных ударов, из которых стоит выделить попытку пробить головой Дини на восьмой минуте — Кепе Аррисалабаге пришлось вытянуться в струну, чтобы перевести мяч в штангу.
Затем "Челси" включился в игру, наладил контроль над мячом и принялся атаковать, однако "шершни" очень хорошо оборонялись. Лишь Педро имел неплохой момент, но не попал в створ.
В начале второго тайма обнаружил себя Эден Азар. Сперва бельгиец проверил Бена Фостера ударом с острого угла, а затем выполнил навес с правого края штрафной на голову Рубену Лофтус-Чику — 1:0.
Спустя всего три минуты после того, как счет был открыт, Азар навесил с углового, а Давид Луис выиграл борьбу на втором этаже – 2:0.
Игра на какое-то время вскрылась. Жерар Деулеофеу едва не попал в дальний угол, в ответ на что Азар создал момент для Педро — Фостер спас "Уотфорд" от третьего гола. На 62-й минуте Бен совершил еще один сейв, не позволив отличиться Игуаину.
После перерыва "Челси" значительно превосходил "шершней", и на 75-й счет все-таки стал крупным. Педро сделал передачу в штрафную на рывок Игуаина, а Гонсало, несмотря на острый угол, технично подсек мяч — 3:0.
На этом игра была сделана. На 83-й минуте гостям удалось затолкать мяч в ворота Аррисабалаги, однако из-за офсайда гол престижа не состоялся.
"Челси" в очередной раз провел два совершенно разных тайма. "Уотфорд" начал матч первым номером, затем перешел на контратаки и по-прежнему был опаснее, но после перерыва "синие" взяли игру под свой контроль и сделал большой шаг к тому, чтобы финишировать в топ-4.
"Челси" — "Уотфорд". Отчет о матче
05.05.2019 17:55
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Последние комментарии:
главное чтобы орсеноль ща не воткнул больше 3 безответных.
по минималке могут побеждать, чтобы можно было уповать даже на ничейку в ласт туре пинсам
(ответить)
Весь прошлый сезон шутили тут про МЮ и 6 место. Походу они опять на 6-м застряли. Что тут скажешь? Удачи МЮ в ЛЕ.
(ответить)
Ахуенный матч!
Как некоторые дальаебы могут во время матча сидеть на фупле писать я в ахуе, еще фанами себя считают
Ладно астероидный фекаложуй..но блеа даже адекватные вроде пенсы тоже на фупле торчат..
Алеее матч надо смотреть а потом отписывать, либо во время перерыва!
По матчу, Кепа красава, уверенно, мегасейв вначале, защита особенно фланги были не айс, особенно фланг аспи, кристенсен как обычно лажал, благо сегодня кучерявый топил норм, жорж и чик просто ахуенная связка! Лучшие будут в след сезоне! Потенциал нереальный просто!
Ковачич лишний!
Педро хорош, хоть уже заметно что стареет, но трудяга поц, Азар великолепен
Игуаин показал хейтеркам просящих геирату обратно в чем они не правы!
Ну и Сарри!
Просто посадил на бутылочки хейтеров и дцп местных!
Тех кто не смотрит матчи, не изучает процессы игры.. а просто сидя на фупле дрочат на голос елаги(кстати наряду с розановым топ комментатор)
Вообщем всех их дед заставил гьотать куи!
(ответить)
Челси повезло.
Мю - клуб тупых наемников. Мешок в мешке. Не идей, ни стиля , не результатов. Только бизнес. Надеюсь в следующем сезоне Эвертон, Волки, Лисы и Вотфорд покажут им их место. По хорошему Мю должен замыкать топ10
(ответить)
Маунта ждем, Дринкуотера в Дерби.
(ответить)
Какие же хесусы петунхэм, даже шестьнольси их обошли.
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Ливерплюй Чемпион!!! Только отбитые колбасники могут пиздеть про проплаченные 8 мин. в матче с сороками и думать, что у шейхов не хватит бабла проплатить тайской швабре, что бы она беспалевно слилась матч. Не смешите мои яйца!
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простые три очка с лисами и привет лч.
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лан, соболезную мю, пиздец с клубом творится. желаю выбраться из этой хyiты
(ответить)
Лофтус - красавчик. Хадсон-Одои ещё поправится. Хорошо, что воспитанники наконец-то получили свой шанс. Ещё Рис Джеймс, Мэйсон Маунт на подходе. Посмотрим.
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Челси все-таки ищет пути совершенсивовани, меняет стиль на более доминирующий уак и подобает топу..а Лукака, Матич, Моуриньо и прочие Старриджи - это был бы путь к 7 месту.
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Жоржиньо в этом матче МVP был. Отыграл вообще четко. Вот что повязка творит. Не зря Гвардиола его хотел
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цитируя жирного хохляцкого классика: это не игра, это пошли они нахyй. Удачи в ле и всё такое
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легчайше взлетели на 3 строчку
зеропуй - лучшая игра, мощнейшая атака, всех будим е6ать, клоп-топп и т.д. - по итогу зиро трофеев и вторая строчка
челси - в кризисе, хз че по составу, половина каличи, саррибол, трансферный бан и т.д. - по итогу третья строчка и трфей (ЛЕ)
ах ах ах ору над шершавыми обрыганами ах ах
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Аристократы!!!
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Ребята гроза надвигается с ЧШипа Дерби во главе экс игрока пинсов покарает ОПЛ
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жозе воз зе проблем
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Все, потрачено
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Ну теперь с интересом можно смотреть ответку с Айнтрахтом
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МЮ вне ЛЧ. Сульшер аут
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