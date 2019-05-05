"Норвич" выиграл Чемпионшип, "Дерби" попал в плей-офф

Фрэнк Лэмпард В субботу завершился регулярный сезон Чемпионшипа. "Норвич" оформил титул, а последнее вакантное место в зоне плей-офф занял "Дерби".

В 46-м туре "Норвич" отпраздновал минимальную победу над "Болтоном", подтвердив свое звание победителя Чемпионшипа. Вместе с "канарейками" наверх отправляется "Шеффилд Юнайтед".

Третья путевка в Премьер-Лигу, как обычно, будет разыграна через плей-офф. Место в этой зоне себе досрочно гарантировали "Лидс", "Вест Бромвич" и "Астон Виллу".

А вот четвертым участником плей-офф мог стать как "Мидлсбро", так и "Дерби", однако обе команды одержал по победе в субботу, и "бараны" остались шестыми, на очко опередив "речников".

Таким образом, в 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа "Лидс" сыграет против "Дерби", а "Вест Бромвич" — против "Астон Виллы".

В то же время "Ротерхэм", "Болтон" и "Ипсвич" вылетают из Чемпионшипа в Лигу Один.

Итоговая таблица Чемпионшипа сезона 2018/19


Метки Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3059

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 05.05.2019 18:17 # selta
    Фрэнки хорош, но думаю рановато в эйпиэл еще, след сезон в чемпионшипе должен дать ему опыт, и надеюсь выйдет досрочно

    (ответить)

  2. hammersmith 05.05.2019 18:13 # hammersmith
    Шеффилд топари нереальные. Лидс будет 3ей командой короче. обоссав жирного фрэнка по пути

    (ответить)

  3. bezviz 05.05.2019 18:09 # bezviz
    Молодец Френки, давай теперь окропи бьелсу и вышвырни его из плова!

    (ответить)

  4. role-playin 05.05.2019 18:06 # role-playin
    Все 4 команды плей-оффа было бы желательнее видеть в АПЛ, чем норвич с ШЮ.

    (ответить)

  5. pistolero-lfc 05.05.2019 18:05 # pistolero-lfc
    Жду только Бьелсу, на Лидс вообще поебать)

    (ответить)

  6. chronicle 05.05.2019 18:01 # chronicle
    Говнососы боготворят Лемпарда за 6 место. В плейофф Чемпионшипа и Стам попадал, где он сейчас?

    (ответить)

  7. chebrec 05.05.2019 18:00 # chebrec
    Легенда!!!

    (ответить)

  8. lampard78 05.05.2019 17:59 # lampard78
    Чёт Бьелса без шпионажа сдал.

    (ответить)

  9. dr-b1ack 05.05.2019 17:58 # dr-b1ack
    жалко дерьмо типа кпр ещё дальше не вылетело. радует, что суньдерланд ещё ниже тусуется.

    (ответить)

  10. wolfsmensch 05.05.2019 17:57 # wolfsmensch
    Фрэнки приятно удивил. В такой сложной лиге и с таким клубом сходу добился прекрасного результата! Буду болеть за Дерби в плей-офф

    (ответить)

  11. artur69 05.05.2019 17:34 # artur69
    Худший сезон Болтона за всю 145 историю, но ничего мы вернемся и поимеем всех и каждого, а кто сомневается, милости просим прямо сейчас!

    (ответить)

  12. fanstevengerrard 05.05.2019 17:27 # fanstevengerrard
    Жаль, Лидс поплыл.
    А Болтон, вообще пздц.

    (ответить)

  13. chr1s8rown 05.05.2019 17:10 # chr1s8rown
    Сердце шити диспетчер шити

    (ответить)

  14. xah 05.05.2019 17:06 # xah
    Сердце Челси диспетчер Челси

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: