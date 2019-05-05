"Норвич" выиграл Чемпионшип, "Дерби" попал в плей-офф

В субботу завершился регулярный сезон Чемпионшипа. "Норвич" оформил титул, а последнее вакантное место в зоне плей-офф занял "Дерби".

В 46-м туре "Норвич" отпраздновал минимальную победу над "Болтоном", подтвердив свое звание победителя Чемпионшипа. Вместе с "канарейками" наверх отправляется "Шеффилд Юнайтед".



Третья путевка в Премьер-Лигу, как обычно, будет разыграна через плей-офф. Место в этой зоне себе досрочно гарантировали "Лидс", "Вест Бромвич" и "Астон Виллу".



А вот четвертым участником плей-офф мог стать как "Мидлсбро", так и "Дерби", однако обе команды одержал по победе в субботу, и "бараны" остались шестыми, на очко опередив "речников".



Таким образом, в 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа "Лидс" сыграет против "Дерби", а "Вест Бромвич" — против "Астон Виллы".



В то же время "Ротерхэм", "Болтон" и "Ипсвич" вылетают из Чемпионшипа в Лигу Один.



