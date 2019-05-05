"Норвич" выиграл Чемпионшип, "Дерби" попал в плей-офф
В субботу завершился регулярный сезон Чемпионшипа. "Норвич" оформил титул, а последнее вакантное место в зоне плей-офф занял "Дерби".
В 46-м туре "Норвич" отпраздновал минимальную победу над "Болтоном", подтвердив свое звание победителя Чемпионшипа. Вместе с "канарейками" наверх отправляется "Шеффилд Юнайтед".
Третья путевка в Премьер-Лигу, как обычно, будет разыграна через плей-офф. Место в этой зоне себе досрочно гарантировали "Лидс", "Вест Бромвич" и "Астон Виллу".
А вот четвертым участником плей-офф мог стать как "Мидлсбро", так и "Дерби", однако обе команды одержал по победе в субботу, и "бараны" остались шестыми, на очко опередив "речников".
Таким образом, в 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа "Лидс" сыграет против "Дерби", а "Вест Бромвич" — против "Астон Виллы".
В то же время "Ротерхэм", "Болтон" и "Ипсвич" вылетают из Чемпионшипа в Лигу Один.
05.05.2019 17:00
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Последние комментарии:
Фрэнки хорош, но думаю рановато в эйпиэл еще, след сезон в чемпионшипе должен дать ему опыт, и надеюсь выйдет досрочно
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Шеффилд топари нереальные. Лидс будет 3ей командой короче. обоссав жирного фрэнка по пути
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Молодец Френки, давай теперь окропи бьелсу и вышвырни его из плова!
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Все 4 команды плей-оффа было бы желательнее видеть в АПЛ, чем норвич с ШЮ.
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Жду только Бьелсу, на Лидс вообще поебать)
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Говнососы боготворят Лемпарда за 6 место. В плейофф Чемпионшипа и Стам попадал, где он сейчас?
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Легенда!!!
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Чёт Бьелса без шпионажа сдал.
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жалко дерьмо типа кпр ещё дальше не вылетело. радует, что суньдерланд ещё ниже тусуется.
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Фрэнки приятно удивил. В такой сложной лиге и с таким клубом сходу добился прекрасного результата! Буду болеть за Дерби в плей-офф
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Худший сезон Болтона за всю 145 историю, но ничего мы вернемся и поимеем всех и каждого, а кто сомневается, милости просим прямо сейчас!
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Жаль, Лидс поплыл.
А Болтон, вообще пздц.
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Сердце шити диспетчер шити
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Сердце Челси диспетчер Челси
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