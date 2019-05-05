В "Вулверхэмптоне" случился раскол по поводу планов на будущее
В руководстве "Вулверхэмптона" произошел раскол по поводу трансферных планов клуба на грядущее лето.
Клуб с "Молинью" великолепно проводит свой дебютный сезон в Премьер-Лиге. И так обладая крепким составом на момент победы в Чемпионшипе год назад, "волки" хорошо поработали на трансферном рынке прошлым летом.
В концовке этого сезона команда Нуну Эшпириту Санту движется к тому, чтобы стать лучшей за пределами топ-6 Премьер-Лиги, а ранее остановилась в шаге от финала Кубка Англии.
Теперь боссы "Вулверхэмптона" должны решить, каким образом их клуб будет развиваться дальше, и насчет этого на "Молинью" нет единого мнения, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.
Некоторые руководители "волков" считают, что клуб должен замахнуться на попадание в топ-6, а для этого Эшпириту Санту потребуются качественное и дорогостоящее усиление вроде полузащитника "Марселя" Моргана Сансона и нападающего "Милана" Андре Силвы.
Другие представители руководства — а также сам Нуну — считают, что развитие "Вулверхэмптона" должно быть более плавным и осторожным, и клубу стоит сперва закрепиться на достигнутом уровне, прежде чем замахнуться на нечто большее.
05.05.2019 16:00
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Последние комментарии:
Уровень второй команды Манчестера уже достигли, могут и за топ 4 побороться, пока всякие Щелси, Арсенал и МЮ играют на уровне Уотфорда
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Андре Силва поможет им выбить Арсенал?) да они после игр на 2-3 фронта сразу вылетят из 10-ки как и все условные Эвертоны
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"Волки" и "Шершни" хороши в этом сезоне
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крепким середняком типо чолсей или мю можно стать только через годы отскоков
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Из нынешней топ-6 подвинуть только можно Арсенал. Там нет ни состава, ни тренера, ни светлого будущего. При грамотных трансферах вполне возможно выкинуть гуннеров оттуда если не в следующем сезоне, то через пару точно.
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Дадут бой мю в след сезоне! Как и Эвертон с Лестером.
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движется к тому, чтобы стать лучшей за пределами топ-6
так то уже, математически
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