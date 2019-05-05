В "Вулверхэмптоне" случился раскол по поводу планов на будущее

В руководстве "Вулверхэмптона" произошел раскол по поводу трансферных планов клуба на грядущее лето.

Клуб с "Молинью" великолепно проводит свой дебютный сезон в Премьер-Лиге. И так обладая крепким составом на момент победы в Чемпионшипе год назад, "волки" хорошо поработали на трансферном рынке прошлым летом.



В концовке этого сезона команда Нуну Эшпириту Санту движется к тому, чтобы стать лучшей за пределами топ-6 Премьер-Лиги, а ранее остановилась в шаге от финала Кубка Англии.



Теперь боссы "Вулверхэмптона" должны решить, каким образом их клуб будет развиваться дальше, и насчет этого на "Молинью" нет единого мнения, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.



Некоторые руководители "волков" считают, что клуб должен замахнуться на попадание в топ-6, а для этого Эшпириту Санту потребуются качественное и дорогостоящее усиление вроде полузащитника "Марселя" Моргана Сансона и нападающего "Милана" Андре Силвы.



Другие представители руководства — а также сам Нуну — считают, что развитие "Вулверхэмптона" должно быть более плавным и осторожным, и клубу стоит сперва закрепиться на достигнутом уровне, прежде чем замахнуться на нечто большее.