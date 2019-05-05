В "Вулверхэмптоне" случился раскол по поводу планов на будущее

Вулверхэмптон В руководстве "Вулверхэмптона" произошел раскол по поводу трансферных планов клуба на грядущее лето.

Клуб с "Молинью" великолепно проводит свой дебютный сезон в Премьер-Лиге. И так обладая крепким составом на момент победы в Чемпионшипе год назад, "волки" хорошо поработали на трансферном рынке прошлым летом.

В концовке этого сезона команда Нуну Эшпириту Санту движется к тому, чтобы стать лучшей за пределами топ-6 Премьер-Лиги, а ранее остановилась в шаге от финала Кубка Англии.

Теперь боссы "Вулверхэмптона" должны решить, каким образом их клуб будет развиваться дальше, и насчет этого на "Молинью" нет единого мнения, сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале.

Некоторые руководители "волков" считают, что клуб должен замахнуться на попадание в топ-6, а для этого Эшпириту Санту потребуются качественное и дорогостоящее усиление вроде полузащитника "Марселя" Моргана Сансона и нападающего "Милана" Андре Силвы.

Другие представители руководства — а также сам Нуну — считают, что развитие "Вулверхэмптона" должно быть более плавным и осторожным, и клубу стоит сперва закрепиться на достигнутом уровне, прежде чем замахнуться на нечто большее.


Метки Вулверхэмптон

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 05.05.2019 16:43 # vyrentz
    Уровень второй команды Манчестера уже достигли, могут и за топ 4 побороться, пока всякие Щелси, Арсенал и МЮ играют на уровне Уотфорда

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  2. gidro-met 05.05.2019 16:40 # gidro-met
    Андре Силва поможет им выбить Арсенал?) да они после игр на 2-3 фронта сразу вылетят из 10-ки как и все условные Эвертоны

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  3. last-chapter 05.05.2019 16:39 # last-chapter
    "Волки" и "Шершни" хороши в этом сезоне

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  4. blackdreamer 05.05.2019 16:35 # blackdreamer
    крепким середняком типо чолсей или мю можно стать только через годы отскоков

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  5. blackbirdofk 05.05.2019 16:04 # blackbirdofk
    Из нынешней топ-6 подвинуть только можно Арсенал. Там нет ни состава, ни тренера, ни светлого будущего. При грамотных трансферах вполне возможно выкинуть гуннеров оттуда если не в следующем сезоне, то через пару точно.

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  6. recyjoed 05.05.2019 16:03 # recyjoed
    Дадут бой мю в след сезоне! Как и Эвертон с Лестером.

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  7. wilegend 05.05.2019 16:03 # wilegend
    движется к тому, чтобы стать лучшей за пределами топ-6

    так то уже, математически

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