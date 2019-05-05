Аррисабалага спрашивал совета у Де Хеа перед переходом в "Челси"

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага признался, что спрашивал совета у Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" перед переездом в Премьер-Лигу прошлым летом.

Прошлым летом Аррисабалага присоединился к "синим" из "Атлетика" в статусе самого дорогого голкипера мира — 71 миллион фунтов. С тех пор Кепа сыграл 51 матч, 22 раза сохранив свои ворота на замке.



По словам 24-летнего испанца, он был готов к трудностям с самого начала — в том числе благодаря разговорам со своим партнером по национальной команде Де Хеа.



"Я много раз разговаривал с Де Хеа в национальной команде. Он сказал мне, что ему было сложно в свой первый сезон в Англии — сложно во всех аспектах".



"Перемены всегда требуют времени и усилий. Что-либо менять всегда сложно. Здесь в лиге играют в другом стиле, нежели в Испании, и это я приметил в первую очередь. Здесь больше физической борьбы, рефери позволяют гораздо больше".



"До переезда сюда у меня был план занятий в тренажерном зале, и мне пришлось значительно изменить этот план", — сообщил Аррисабалага Daily Mail.