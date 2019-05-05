Сульшер обещает своим игрокам изнурительное лето

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер посоветовал своим игрокам готовиться к изнурительным тренировкам во время предсезонного периода.

За последние месяцы Сульшер неоднократно говорил о своем желании видеть "Юнайтед" самой трудолюбивой командой лиги, чьи игроки больше всех бегают, больше всех ускоряются и больше всех сражаются.

Заложить фундамент для этого норвежец надеется грядущим летом. Сульшер заранее предупреждает подопечных, что тем придется попотеть после возвращения с летних каникул.

"Разве наши фанаты были шокированы, когда я поставил под вопрос физическую форму игроков? Едва ли кто-нибудь может быть шокирован или удивлен этим, если взглянуть на статистику последних лет".

"Нам нужно заложить фундамент их физической формы. Чем лучше твоя физическая форма, тем больше ты можешь сделать. Это мой базовый принцип".

"Наш предсезонный период будет немного старомодным, в армейском стиле. Мы должны подойти к этому с умом. Мы хотим как можно лучше подготовить игроков к старту сезона. Это не будет учебным лагерем".

"Мы должны нащупать свой лучший способ игры. Здесь всегда привыкли играть в атакующий футбол, играть быстро, ускоряться, преследовать соперника, отбирать мяч".

"Пока что у нас не получается играть таким образом, и я хочу это исправить", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 05.05.2019 14:55 # quavo
    тупее тренера в истории мю еще не было

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  2. deman82 05.05.2019 14:47 # deman82
    классная идия чтоб скамы к декабрю ели ноги волокли.

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  3. only--liverpool 05.05.2019 14:13 # only--liverpool
    бред полный современный футбол не строится на физике

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  4. edvinman-utd 05.05.2019 14:11 # edvinman-utd
    Пусть лучше побольше отдохнут

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