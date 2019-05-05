Кэхилл обвинил Сарри в неуважении и подтвердил свой уход из "Челси"

Покидающий "Челси" защитник Гари Кэхилл обвинил главного тренера "синих" Маурицио Сарри в неуважении.

Кэхилл сыграл лишь 21 минуту в Премьер-Лиге при Сарри, который даже не захотел дать Гари шанс, посчитав, что 33-летний англичанин не подходит для его философии.



Кэхилл шокирован таким отношением к себе и готовится искать новый клуб, чтобы реабилитировать свою карьеру после потраченного впустую года.



"Лично для меня это ужасный сезон. Я просто выкину его из головы, когда уйду из "Челси". Моим последним воспоминанием останется финал Кубка Англии в прошлом сезоне".



"Это было очень сложно. На протяжении шести предыдущих сезонов я регулярно играл и выиграл с "Челси" все, поэтому я не ожидал, что в этом сезоне буду смотреть футбол с трибун".



"Я знаю, как устроен клуб, у меня крепкие отношения со всеми игроками и персоналом, но этому нет никакого применения".



"Когда ты не используешь игрока — любого игрока — два матча, три, четыре, тогда тебе не нужно это объяснять. Но когда это доходит до восьми или девяти матчей, ты должен объяснить ситуацию. Что происходит? Но тренер этого не сделал".



"Это касается не только меня, но и некоторых других игроков, которые выигрывали трофеи с "Челси". Это не кажется правильным. Из-за этого мне очень сложно уважать того, кто не уважает наши заслуги перед клубом".



"Я ездил на Чемпионат Мира, и хотя там я не играл, после возвращения мое мнение о Гарете Саутгейте только улучшилось. Все зависит от того, как с тобой обращаются".



"В прошлом я адаптировался к различным тактикам, схемам и философиям всех тренеров, у которых мне доводилось играть, и я продолжу учиться у своего следующего тренера. Любой опыт, хороший он или плохой, учит тебя кое-чему".



"Я вполне горжусь тем, как я держусь. Я не опускаю руки, и я упорно тренируюсь каждый день".



"Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но я этого совершенно не ощущаю. Учитывая то, как я слежу за собой, я на 100 процентов представляю себя играющим в футбол еще три или четыре года, причем легко".



"Я готов уйти, и я покину этот клуб с благодарностью всем игрокам, персоналу и фанатам, которые так сильно мне помогли. Я ухожу с высоко поднятой головой", — сообщил Кэхилл The Telegraph.