Ван Дер Сар откажется от возвращения в "Юнайтед"

Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар собирается отказаться от возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Будучи голкипером, Ван дер Сар провел шесть успешных сезонов на "Олд Траффорд". Вместе с "красными дьяволами" Эдвид выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, Кубок Лиги и клубный Чемпионат Мира.



В данный момент 48-летний голландец трудится боссом "Аякса", обеспечивая амстердамскому клубу успех на поле и за его пределами.



За последние годы Ван дер Сар на пару со спортивным директором "Аякса" Марком Овермарсом продали игроков на более чем 200 миллионов фунтов. Это не помешало клубу оформить титул Эредивизии и достичь финала Кубка Голландии в этом сезоне. Кроме того, уже на следующей неделе амстердамцы в противостоянии с "Тоттенхэмом" определят финалиста Лиги Чемпионов.



Как сообщает Daily Mirror, учитывая все эти факторы "Юнайтед" определил Эдвина как идеального кандидата на должность технического директора, которую на "Олд Траффорд" хотят создать грядущим летом.



Однако Ван Дер Сар не только не готов оставить свою работу в Амстердаме, но и считает, что возвращение в "Юнайтед" было бы для него переходом на понижение.



Во-первых, "Юнайтед" рискует остаться без Лиги Чемпионов и не демонстрирует свою способность сражаться за трофеи на внутренней и европейской арене. Во-вторых, в "Аяксе" Ван дер Сар обладает несравнимо большим влиянием — например, Эдвин отвечает за коммерческую деятельность клуба, тогда как у "дьяволов" этим заведует Эд Вудворд.