Де Брюйне может вернуться к финалу Кубка Англии

"Манчестер Сити" все еще надеется поставить полузащитника Кевина Де Брюйне на ноги к финалу Кубка Англии.

Этот сезон оказался напрочь испорчен для Де Брюйне травмами. В рамках Премьер-Лиги Кевин отметился всего 11 появлениями в старте и этим, вероятно, ограничится — главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола едва ли рискнет своим подопечным против "Лестера" в понедельник или против "Брайтона" в следующее воскресенье.



В данный момент 27-летний бельгиец отсутствует с повреждением задней поверхности бедра, которое он получил против "Тоттенхэма" две недели назад. Тогда же появились опасения, что этот сезон уже завершен для Де Брюйне.



Однако Daily Mirror сообщает, что Кевин избежал мышечного надрыва и отделался растяжением. В данный момент полузащитник проходит реабилитацию, сохраняя шансы сыграть против "Уотфорда" на "Уэмбли" 18 мая.