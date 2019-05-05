"Юнайтед" поставил ультиматум перед Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" дал своему голкиперу Давиду Де Хеа одну неделю, чтобы принять окончательное решение насчет нового контракта.
Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает через один год. Клуб уже несколько месяцев пытается склонить своего первого номера к новой сделке, но безуспешно. На "Олд Траффорд" чувствуют, что тянуть с этим больше нельзя.
Теперь "красные дьяволы" хотят получить ответ от 28-летнего испанца до конца сезона, сообщает The Sun. Если Де Хеа так и не примет предложение о новом контракте с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, то будет выставлен на продажу, а клуб выйдет на трансферный рынок для покупки нового голкипера.
Среди претендентов на Давида, резко сбавившего в концовке сезона, называются ПСЖ, "Ювентус" и "Реал". По слухам, сомнения Де Хеа насчет продления сотрудничества с "Юнайтед" вызваны не столько с финансовой стороной, сколько со спортивной — голкипер опасается, что не сможет бороться за высшие награды, если останется на "Олд Траффорд".
05.05.2019 10:00
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После помойки пригородной только завершать карьеру, ибо уже не отмоется.
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кому он нужен теперь, сдулся.
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Кто там 100 лям хотел предложить
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