Отступные по контракту Грилиша составляют 60 млн. фунтов

Отступные по контракту полузащитника Джека Грилиша с "Астон Виллой" составляют 60 миллионов фунтов, что значительно больше, чем ожидали "Тоттенхэм" и другие заинтересованные в игроке клубы.

Прошлым летом, когда "Астон Вилла" потерпела поражение в финале плей-офф Чемпионшипа, "шпоры" долго думали, платить ли запрашиваемые за Грилиша 25 млн. фунтов.



В итоге "вилланы" самостоятельно решили свои финансовые проблемы, пригласив американских инвесторов, а Джек заключил новый контракт, благодаря которому его зарплата увеличилась втрое — до 70 тыс. фунтов в неделю, что сделало Грилиша самым высокооплачиваемым игроком в Чемпионшипе.



"Тоттенхэму" и компании давно известно, что новый контракт установил фиксированную стоимость выкупа трансфера Грилиша. Заинтересованные клубы надеялись, что эта стоимость находится в диапазоне 30-45 млн. фунтов.



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что в реальности отступные по контракту 23-летнего англичанина составляют все 60 млн. фунтов.



На "Вилла Парк" совершенно не желают расставаться с Грилишем, но одновременно понимают, что им придется отпустить своего капитана, если их вторая попытка пробиться в Премьер-Лигу через плей-офф Чемпионшпипа тоже провалится.



Добавим, что в этом сезоне Чемпионшипа Грилиш сыграл 31 матч и забил шесть голов, а на прошлой неделе был включен в символическую сборную дивизиона по версии PFA.