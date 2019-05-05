Сульшер предупредил, что "Юнайтед" может выбыть из топ-6

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер исключил свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне, а также предостерег, что "красные дьяволы" рискуют упасть ниже, чем шестое место.

За два матча до завершения сезона "Юнайтед" занимает только шестое место в Премьер-Лиге и имеет невысокие шансы обеспечить себе путевку в Лигу Чемпионов.

На момент начала 37-го тура "красные дьяволы" отставали от вершины таблицы на 27 очков, и Сульшер не надеется отыграть такую громадную разницу за один сезон — а вот дистанция до команд ниже гораздо скромнее, и это тревожит Оле Гуннара.

"Побороться с "Сити" и "Ливерпулем" в следующем сезоне — это нереалистичная цель. Я оптимист, но я не считаю эту цель реалистичной, потому что две эти команды на вершине таблицы, и у них внушительный отрыв от остальных".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы приблизиться к ним и подняться выше по таблице, без необходимости оглядываться через плечо, потому что позади нас большие клубы, хорошие клубы, которые жаждут ворваться в топ-6".

"Есть "Лестер", "Эвертон", "Уотфорд" и, возможно, "Ньюкасл". Это клубы, которые жаждут нас настичь. Мы должны убедиться, что мы соревнуемся не с ними, а с теми, кто впереди нас", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. abaydos 05.05.2019 09:13 # abaydos
    Сулшер гавно, как так можно говорить, ведь остались команды которые уже выбыли на чемпионшип.

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  2. supergogi 05.05.2019 08:10 # supergogi
    этой помойке пора пройти очищение чемпионшипом. да и болелы их нынче - сплошь пидоры униженные.

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  3. shakur 05.05.2019 08:07 # shakur
    Хорошая новость

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  4. alexomck 05.05.2019 08:05 # alexomck
    скатертью дорожка и Челси захватите с собой.

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