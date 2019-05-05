Сульшер предупредил, что "Юнайтед" может выбыть из топ-6

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер исключил свою команду из числа претендентов на титул Премьер-Лиги в следующем сезоне, а также предостерег, что "красные дьяволы" рискуют упасть ниже, чем шестое место.

За два матча до завершения сезона "Юнайтед" занимает только шестое место в Премьер-Лиге и имеет невысокие шансы обеспечить себе путевку в Лигу Чемпионов.



На момент начала 37-го тура "красные дьяволы" отставали от вершины таблицы на 27 очков, и Сульшер не надеется отыграть такую громадную разницу за один сезон — а вот дистанция до команд ниже гораздо скромнее, и это тревожит Оле Гуннара.



"Побороться с "Сити" и "Ливерпулем" в следующем сезоне — это нереалистичная цель. Я оптимист, но я не считаю эту цель реалистичной, потому что две эти команды на вершине таблицы, и у них внушительный отрыв от остальных".



"Мы должны сделать все возможное, чтобы приблизиться к ним и подняться выше по таблице, без необходимости оглядываться через плечо, потому что позади нас большие клубы, хорошие клубы, которые жаждут ворваться в топ-6".



"Есть "Лестер", "Эвертон", "Уотфорд" и, возможно, "Ньюкасл". Это клубы, которые жаждут нас настичь. Мы должны убедиться, что мы соревнуемся не с ними, а с теми, кто впереди нас", — цитирует Сульшера The Telegraph.