37-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 5 мая тремя поединками продолжится 37-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — УОТФОРД 16:00 Онлайн-трансляция



На финише сезона игроки "Уотфорда" пытаются проявить себя перед главным тренером Хави Грасией, чтобы застолбить место в составе на предстоящий финал Кубка Англии, поэтому "Челси" не стоит ждать послаблений. В минувший четверг "синие" играли во Франкфурте, и, как кажется, у "шершней" будет явное преимущество в свежести. В 15 последних встречах этих соперников с учетом всех соревнований "Челси" потерпел лишь одно поражение — 4:1 в прошлом сезоне на "Викаридж Роуд".



В старт "Челси" должен вернуться плеймейкер Эден Азар, получивший передышку против "Айнтрахта". Для Антонио Рюдигера сезон завершен.



Капитан "Уотфорда" Трой Дини возвращается после дисквалификации. Этьен Капу, Мигель Бритос, Себастьян Предль и Домингуш Кина травмированы.



ХАДДЕРСФИЛД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция



"Хаддерсфилд" проведет свой последний домашний матч в Премьер-Лиге перед возвращением в Чемпионшип и, наверняка, надеется напоследок преподнести сенсацию — вроде той, что случилось в октябре 2017, когда "терьеры" неожиданно победили "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2. Если "красные дьяволы" еще надеются попасть в топ-4, то обязаны выигрывать этот матч. В 13 встречах этих соперников в рамках высшего дивизиона "Юнайтед" потерпел лишь одно поражение.



Нападающий "Хаддерсфилда" Лоран Депуатр возвращается после двух месяцев отсутствия с травмой стопы. Матиас Йоргенсен приболел. Бен Хамер и Аарон Муй возобновили тренировки.



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи досрочно завершил этот сезон из-за травмы колена. Маркус Рэшфорд здоров, но ряд игроков, включая Поля Погба и Ромелу Лукаку, под вопросом.



АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 18:30 Онлайн-трансляция



Накануне выезда в Северный Лондон "Брайтон" испытал большое облегчение, потому что "Кардифф" самоустранился из борьбы за выживание и стал третьей командой, вылетающей из Премьер-Лиги. Это на руку "Арсеналу", который, хоть одной ногой уже в финале Лиги Европы, не может пускать на самотек ситуацию в чемпионате, особенно после трех поражений подряд. "Канониры" ни разу не уступили в семи последних встречах с "чайками" на своем поле во всех соревнованиях — шесть побед, одна ничья и лишь один пропущенный гол.



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Валенсии". Роб Холдинг, Эктор Беллерин, Аарон Рэмси, Денис Суарес и Данни Уэлбек травмированы.



У вингера "Брайтона" Хосе Искьердо случился рецидив травмы колена. Дэви Проппер все еще лечится после повреждения задней поверхности бедра.