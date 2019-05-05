"Ливерпуль" сыграет с "Барселоной" без Фирмино и, возможно, без Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны" его команда будет лишена Роберто Фирмино и, возможно, Мохамеда Салаха.

В минувшую среду, когда "красные" были разгромлены в Каталонии со счетом 3:0, Фирмино смог выйти на самую концовку. Однако Роберто лишь усугубил свое мышечное повреждение и не попал в заявку на субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Клопп не ожидает, что Фирмино успеет восстановиться к вечеру среды. Также против "Барселоны" может не сыграть Салах, который получил травму головы против "сорок" и был унесен с поля на носилках.



"Роберто Фирмино не будет готов к "Барселоне". Вернется ли он к матчу последнего тура? Время покажет. Но ко вторнику он не будет готов".



"Мо досталось по голове от бедра голкипера. Он оказался на газоне, и доктор принял решение заменить его. Естественно, мы послушались".



"Когда я вернулся в раздевалку, Мо сидел и смотрел игру по телевизору. Он был в порядке, но нам нужно будет оценить его состояние. Ему крепко досталось", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.