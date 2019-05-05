Аспиликуэта предложил выплатить штраф за Уорнока

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта предложил выплатить штраф за главного тренера "Кардиффа" Нила Уорнока в размере 20 тысяч фунтов.

На текущей неделе FA наказала Уорнока денежным штрафом за критику судейства после обиднейшего поражения "ласточек" от "Челси" со счетом 1:2 в марте.



В том матче все шло к победе "Кардиффа", однако в концовке Аспиликуэте удалось сравнять счет из явного офсайда, который бригада арбитров прозевала. Почти сразу "Челси" забил еще один гол и увез три очка от валлийцев, которые в субботу оформили вылет из Премьер-Лиги.



Чувствуя себя виноватым, Аспиликуэта обратился к Уорноку и предложил тому финансовую помощь.



"Это был разговор частного порядка".



"Я оказался в гуще событий, потому что именно я забил тот гол. Естественно, в тот момент я взглянул на лайнсмена, и он не поднял флаг. Я знал, что был на грани положения вне игры".



"Я не могу игнорировать тот факт, что попал в офсайд. Уверен, система VAR поможет каждому, поможет рефери и поможет командам с правильными решениями. Мне жаль его (Уорнока) — но только за тот гол!" — цитирует Аспиликуэту Daily Mirror.



Тем временем, Уорнок дал понять, что предложение Аспиликуэты будет принято.



"Они получили бонусы за победу, которых не должны были получить, и они знают об этом. Я не говорю, что он восстановит справедливость, выплатив штраф за меня, но это было бы мило с его стороны", — сообщил Уорнок.