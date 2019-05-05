Аспиликуэта предложил выплатить штраф за Уорнока

Нил Уорнок и Сесар Аспиликуэта Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта предложил выплатить штраф за главного тренера "Кардиффа" Нила Уорнока в размере 20 тысяч фунтов.

На текущей неделе FA наказала Уорнока денежным штрафом за критику судейства после обиднейшего поражения "ласточек" от "Челси" со счетом 1:2 в марте.

В том матче все шло к победе "Кардиффа", однако в концовке Аспиликуэте удалось сравнять счет из явного офсайда, который бригада арбитров прозевала. Почти сразу "Челси" забил еще один гол и увез три очка от валлийцев, которые в субботу оформили вылет из Премьер-Лиги.

Чувствуя себя виноватым, Аспиликуэта обратился к Уорноку и предложил тому финансовую помощь.

"Это был разговор частного порядка".

"Я оказался в гуще событий, потому что именно я забил тот гол. Естественно, в тот момент я взглянул на лайнсмена, и он не поднял флаг. Я знал, что был на грани положения вне игры".

"Я не могу игнорировать тот факт, что попал в офсайд. Уверен, система VAR поможет каждому, поможет рефери и поможет командам с правильными решениями. Мне жаль его (Уорнока) — но только за тот гол!" — цитирует Аспиликуэту Daily Mirror.

Тем временем, Уорнок дал понять, что предложение Аспиликуэты будет принято.

"Они получили бонусы за победу, которых не должны были получить, и они знают об этом. Я не говорю, что он восстановит справедливость, выплатив штраф за меня, но это было бы мило с его стороны", — сообщил Уорнок.


Метки Аспиликуэта, Кардифф, Премьер-Лига, Уорнок, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.05.2019 00:25

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  1. wolfsmensch 05.05.2019 01:48 # wolfsmensch
    хорошая мысль и поступок (коли дойдет до этого)

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  2. beatboy 05.05.2019 00:44 # beatboy
    респект Аспи

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  3. rap-woiska 05.05.2019 00:30 # rap-woiska
    ути пути милости какие))

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