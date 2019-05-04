"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" и продлил интригу до последнего тура

"Ливерпуль" отложил вопрос о судьбе чемпионского титула Премьер-Лиги до последнего тура, вырвав победу в концовке тяжелейшего выездного матча против "Ньюкасла" — 2:3.

Относительно 1:1 против "Брайтона" в стартовый состав "сорок" вернулись Джамаал Ласселлс и Ки Сун Юн, заменив Федерико Фернандеса и Джонджо Шелви.



"Красные" недосчитались Роберто Фирмино, чье место в нападении занял Даниэль Старридж. Деян Ловрен, Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон заменили Жоэля Матипа, Джо Гомеса и Наби Кейта.



Принявшись безраздельно владеть мячом, гости реализовали свой первый же голевой момент. Александер-Арнольд исполнил угловой, а Ласселлс поскользнулся и позволил Виргилу Ван Дейку без сопротивления замкнуть головой подачу партнера — 0:1.



"Ливерпуль" продолжил контролировать игру, однако "Ньюкасл" взял и тоже воспользовался своим первым же шансом. Александер-Арнольд рукой остановил на линии ворот удар Саломона Рондона, а Кристиан Атсу сыграл на добивании — 1:1.



Сравняв счет, хозяева воодушевились и на некоторое время перехватили инициативу, а на 26-й минуте Айозе Перес даже сотряс крестовину ворот Алиссона ударом из под Ван Дейка.



"Красные" затаились, а на 28-й минуте разразились голом. Получив передачу пяткой от Старриджа на правом фланге, Энди Робертсон сразу же навесил к воротам, где оставленный без опеки Мохамед Салах ногой поразил цель — 1:2.



Спустя четыре минуты "Ливерпуль" мог забивать еще. Салах отличным пасом вывел Садио Мане на удар, однако сенегалец с линии вратарской не смог пробить голкипера Мартина Дубравку. После этого игра заметно успокоилась.



Во втором тайме "сороки" снова активизировались и на 54-й минуте восстановили равновесие. Гости отбились после углового, однако мяч был возвращен в штрафную, а Ван Дейк не успел накрыть удар Рондона — 2:2.



Ничья гостей не устраивала, поэтому они помчались вперед, но атаковали невразумительно. А вскоре "красных" подстерегла еще одна неудача — Салах получил травму и был унесен с поля на носилках.



Без Фирмино и Салаха атакующая игра у "Ливерпуля" не клеилась. Тем не менее, на помощь гостям пришел стандарт. Джердан Шакири выполнил подачу со штрафного, а заменивший Мохамеда Дивок Ориги опередил на втором этаже Ласселлса — 2:3.



В концовке матча "красным" пришлось оборонять добытое преимущество, но с этой задачей они справились.



Обескровленный "Ливерпуль" вырвал важнейшую победу и продлил интригу в борьбе на титул до последнего тура, как бы ни сыграл "Манчестер Сити" в понедельник. "Ньюкасл" был очень хорош и достойно повел заключительный домашний матч в сезоне, несмотря на поражение.



"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче