"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" и продлил интригу до последнего тура
"Ливерпуль" отложил вопрос о судьбе чемпионского титула Премьер-Лиги до последнего тура, вырвав победу в концовке тяжелейшего выездного матча против "Ньюкасла" — 2:3.
Относительно 1:1 против "Брайтона" в стартовый состав "сорок" вернулись Джамаал Ласселлс и Ки Сун Юн, заменив Федерико Фернандеса и Джонджо Шелви.
"Красные" недосчитались Роберто Фирмино, чье место в нападении занял Даниэль Старридж. Деян Ловрен, Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон заменили Жоэля Матипа, Джо Гомеса и Наби Кейта.
Принявшись безраздельно владеть мячом, гости реализовали свой первый же голевой момент. Александер-Арнольд исполнил угловой, а Ласселлс поскользнулся и позволил Виргилу Ван Дейку без сопротивления замкнуть головой подачу партнера — 0:1.
"Ливерпуль" продолжил контролировать игру, однако "Ньюкасл" взял и тоже воспользовался своим первым же шансом. Александер-Арнольд рукой остановил на линии ворот удар Саломона Рондона, а Кристиан Атсу сыграл на добивании — 1:1.
Сравняв счет, хозяева воодушевились и на некоторое время перехватили инициативу, а на 26-й минуте Айозе Перес даже сотряс крестовину ворот Алиссона ударом из под Ван Дейка.
"Красные" затаились, а на 28-й минуте разразились голом. Получив передачу пяткой от Старриджа на правом фланге, Энди Робертсон сразу же навесил к воротам, где оставленный без опеки Мохамед Салах ногой поразил цель — 1:2.
Спустя четыре минуты "Ливерпуль" мог забивать еще. Салах отличным пасом вывел Садио Мане на удар, однако сенегалец с линии вратарской не смог пробить голкипера Мартина Дубравку. После этого игра заметно успокоилась.
Во втором тайме "сороки" снова активизировались и на 54-й минуте восстановили равновесие. Гости отбились после углового, однако мяч был возвращен в штрафную, а Ван Дейк не успел накрыть удар Рондона — 2:2.
Ничья гостей не устраивала, поэтому они помчались вперед, но атаковали невразумительно. А вскоре "красных" подстерегла еще одна неудача — Салах получил травму и был унесен с поля на носилках.
Без Фирмино и Салаха атакующая игра у "Ливерпуля" не клеилась. Тем не менее, на помощь гостям пришел стандарт. Джердан Шакири выполнил подачу со штрафного, а заменивший Мохамеда Дивок Ориги опередил на втором этаже Ласселлса — 2:3.
В концовке матча "красным" пришлось оборонять добытое преимущество, но с этой задачей они справились.
Обескровленный "Ливерпуль" вырвал важнейшую победу и продлил интригу в борьбе на титул до последнего тура, как бы ни сыграл "Манчестер Сити" в понедельник. "Ньюкасл" был очень хорош и достойно повел заключительный домашний матч в сезоне, несмотря на поражение.
"Ньюкасл" — "Ливерпуль". Отчет о матче
04.05.2019 23:45
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Последние комментарии:
Красавцы
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Что было бы, если бы в АПЛ не было Манчестер Юнайтед.
Чемпионы:
1992–93 Aston Villa
1993–94 Blackburn Rovers
1994–95 Blackburn Rovers
1995–96 Newcastle United
1996–97 Newcastle United
1997–98 Arsenal
1998–99 Arsenal
1999–2000 Arsenal
2000–01 Arsenal
2001–02 Arsenal
2002–03 Arsenal
2003–04 Arsenal
2004–05 Chelsea
2005–06 Chelsea
2006–07 Chelsea
2007–08 Chelsea
2008–09 Liverpool
2009–10 Chelsea
2010–11 Chelsea
2011–12 Manchester City
2012–13 Manchester City
2013–14 Manchester City
2014–15 Chelsea
2015–16 Leicester City
2016–17 Chelsea
2017–18 Manchester City
Всего титулов АПЛ:
Челси - 8
Арсенал - 7
Манчестер Сити - 4
Блэкберн - 2
Ньюкасл - 2
Астон Вилла - 1
Ливерпуль - 1
Лестер - 1
Ливерпуль - 1))) Пок-пок, это МЮ виноват во всех наших проблемах, пок-пок)))
(ответить)
Ливерпуууууууль!!!!!
Сила, мощь, куча побед!
(ответить)
почему то мне кажется завтра Лестер не проиграет а даже выиграет .
(ответить)
Млять, ну как так?
Ливер должен брать чемпионство, на зубах очки добывают
Суля по всему завтра сити потеряет очки
(ответить)
Сити оступится. Зеропук чемпион
(ответить)
2ое место, количество финалов и полуфиналов, награда лучшему игроку сезона, награда лучшему напу, как трофей, что за команда?
(ответить)
Все равно МС уже не оступится и не потеряет очков на ровном месте.
(ответить)
"поскользнулся"
"хозяева воодушевили и на некоторое время перехватили инициативу"
"Ничья гостей не устраивали"
"Без Фирмино и Салаха атакующая игра у "Ливерпуля. Тем не менее..."
"оборонять добытое преимущество"
миша, накуй ты себя мучаешь? накуй всё это писать да ещё и вот так? счёт, голы, пасы, и хватит.
(ответить)
касл кстати отъе6ал шито на своём поле
(ответить)
Беня совсем ебанулся? Ньюкасл что блять на чемпионство претендовал? Какого склифосовского он так настроил своих псов на этот матч? Гнида
(ответить)
Как же заипали эти г0внюки) Ничего не могут выиграть в релакс режиме. Обязательно выепут все нервы. Но в этом и весь Ливерпуль. Всех с победой.
Посоны , кто-нить видел игры Лестера? Настроил ли Роджерс рандомным бритам пуки каку иль ваще без шансов?
(ответить)
бесполезная победа, провал в лч пеп закроет апл
(ответить)
Приятный матч конечно ничего не скажешь)))
(ответить)
Плохо сыграли. Но затащили против этого остервенелого Ньюкасла, это респект. Клоппу конечно виднее, но блять какой Старридж? Эти кадровые закидоны в самые ответственные моменты уже третий сезон не приносят ничего хорошего. Почему вдруг отказались от 4-2-3-1, с которой успешно взламывали такие вот как раз ньюкаслы? Тем боле с составом можно поварьировать. Короче, едем дальше.
PS Показательный матч для шакиридрочеров, которые в периоды не очень удачных матчей недоумевали, почему Клопп его не выпускает? Потому что не уровень и не в форме.
(ответить)
Народ
Все кто прозрел
ЛИВЕРПуЛЬ - ЧеМПИОн 2019¡!!!!! Сити ошибется
(ответить)
Чет Саллах в решающий момент как и год назад прилег на коечку.
(ответить)
Чё там по Нострадамиусу Безвизиусу?
06.10.2016 21:28 #
luckymen
гранд мирового футбола не обязательно должен быть титулованным клубом, где щас аякс? милан?)
вот сити уже скоро будет грандом, когда начнет в европе пылить
Источник: http://fapl.ru/posts/50581/?c=1#c6142698
(ответить)
С победой красные!
(ответить)
пиздец тяжело было смотреть, не представляю, каково было пацанам, просто на волевых дожали. ловрен со стуричем худшие, остальные молодцом.
надеюсь с салахом ничего серьезного, к барсе нужны все и заряженные.
касл грязно временами играл, желая нанести траму ливерпульцам, хз зачем им это надо, ведь никакой мотивации нет.
теперь барса, надо выложиться в лч сверх максимума и показать испанцам случайность результата на камп ноу.
клопп топ.
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