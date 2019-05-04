Зидан отказался обсуждать возможный трансфер Погба
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался спекулировать насчет будущего полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Ранее днем издание The Telegraph сообщило, что Погба не только находится в списке трансферных целей своего соотечественника Зидана, но и сам хочет перейти в "Реал".
Также утверждалось, что "Реал" может включить в сделку по игроку сборной Франции голкипера Кейлора Наваса, однако Зидан это никак не комментирует.
"Я лишь сказал, что Погба хороший игрок, но я могу сказать то же самое про других игроков. Я знаю его, вот и все. Я ни на что не намекаю. Вы спросил меня насчет Погба, а я сказал, что он очень хороший игрок, но он выступает за "Манчестер Юнайтед.
"В конце сезона станет видно, кто из игроков к нам придет, а кто уйдет. Но я никогда не говорил "мы купим Погба" или вроде того. Я не буду ничего говорить, пока дело не будет сделано", — цитирует Зидана ESPN.
04.05.2019 22:30
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