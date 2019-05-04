"Кардифф" вылетел из Премьер-Лиги

Проиграв в домашних стенах "Кристал Пэлас", "Кардифф" лишился даже математических шансов на продление прописки в Премьер-Лиге.

Выходя на домашний матч против "орлов", подопечные Нила Уорнока осознавали, что только победа сохранит им надежду обойти на финише "Брайтон".



Однако "Кардифф" с задачей не справился, потерпев свое третье поражение подряд. Таким образом, "ласточки" застолбили за собой место в тройке неудачников, рядом с "Хаддерсфилдом" и "Фулхэмом".



Этот результат также означает, что "Брайтон" может не сильно напрягаться в оставшихся матчах против "Арсенала" и "Манчестер Сити" — выбывание в Чемпионшип ему уже не грозит.



Добавим, что валлийский клуб покидает элиту спустя всего один сезон выступлений. Единственный предыдущий период "Кардиффа" в Премьер-Лиге тоже ограничился одним сезоном — 2013/14.