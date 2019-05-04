Харви Эллиотт стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги

Полузащитник "Фулхэма" Харви Эллиотт стал самым молодым футболистом, когда-либо сыгравшим в Премьер-Лиге.

Эллиотт появился на замену на 88-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги против "Вулверхэптона". На тот момент Харви было всего 16 лет и 30 дней от роду.



Таким образом, игрок юношеской сборной Англии U-17 побил предыдущий рекорд, который 13 мая 2007 установил экс-защитник Мэттью Бриггс, приняв участие в матче Премьер-Лиги в возрасте 16 лет и 68 дней.



Ранее в этом сезоне Эллиотт, родившийся 4 апреля 2003 года, также стал самым молодым игроком в истории "Фулхэма" вообще. Харви вышел на замену против "Миллуолла" в Кубке Лиги, когда ему было еще 15 лет.



"Харви попал в запас и вышел на поле, потому что он заслуживает этого. Он выдающимся образом тренировался последние три недели. Он обладает особенным талантом, и мы хотим вырастить его наилучшим образом", — цитирует тренера "дачников" Скотта Паркера BBC.