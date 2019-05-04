Ван Дейк не говорил, что Месси не остановить

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал "фейковыми новостями" высказывания, которые ему приписывают, по поводу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В минувшую среду Ван Дейк провел далеко не лучший свой матч, не сумев предотвратить поражение "красных" от "Барселоны" в Лиге Чемпионов со счетом 3:0.



"Когда он показывает свою лучшую игру, тебе никак его не остановить. Я рад, что не выступаю в Испании и не играю против него каждый сезон", — приводила слова Ван Дейка газета Marca.



Издание Liverpool Echo решил узнать у самого дорого в мире защитника, действительно ли тот признал свою беспомощность и страх перед Месси. Виргил опроверг растиражированные испанской прессой слова, назвав их "фейковыми".