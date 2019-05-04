Ван Дейк не говорил, что Месси не остановить
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал "фейковыми новостями" высказывания, которые ему приписывают, по поводу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
В минувшую среду Ван Дейк провел далеко не лучший свой матч, не сумев предотвратить поражение "красных" от "Барселоны" в Лиге Чемпионов со счетом 3:0.
"Когда он показывает свою лучшую игру, тебе никак его не остановить. Я рад, что не выступаю в Испании и не играю против него каждый сезон", — приводила слова Ван Дейка газета Marca.
Издание Liverpool Echo решил узнать у самого дорого в мире защитника, действительно ли тот признал свою беспомощность и страх перед Месси. Виргил опроверг растиражированные испанской прессой слова, назвав их "фейковыми".
04.05.2019 20:00
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Последние комментарии:
Как и все печеньпуки начал стрелки кидать мол не я, это фсе фейк
Стопудово и посты подтер
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когда гном на уколах - круто играет. Пора запретить ему гормоны колоть.
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Опять дол6ое6ы налетели как мухи на говно.
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Ван дуйк - это тот волосатый индеец из Саута? Хах, какой ему Месси
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Месси стоя обоссал его вместе с Суаресом
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это все его дочка сказала)
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