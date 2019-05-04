Ван Дейк не говорил, что Месси не остановить

Виргил Ван Дейк и Лионель Месси Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал "фейковыми новостями" высказывания, которые ему приписывают, по поводу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

В минувшую среду Ван Дейк провел далеко не лучший свой матч, не сумев предотвратить поражение "красных" от "Барселоны" в Лиге Чемпионов со счетом 3:0.

"Когда он показывает свою лучшую игру, тебе никак его не остановить. Я рад, что не выступаю в Испании и не играю против него каждый сезон", — приводила слова Ван Дейка газета Marca.

Издание Liverpool Echo решил узнать у самого дорого в мире защитника, действительно ли тот признал свою беспомощность и страх перед Месси. Виргил опроверг растиражированные испанской прессой слова, назвав их "фейковыми".


Метки Барселона, Ван Дейк, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Месси

Автор mihajlo   

Дата 04.05.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 852

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 04.05.2019 20:44 # selta
    Как и все печеньпуки начал стрелки кидать мол не я, это фсе фейк
    Стопудово и посты подтер

    (ответить)

  2. vals1702 04.05.2019 20:36 # vals1702
    когда гном на уколах - круто играет. Пора запретить ему гормоны колоть.

    (ответить)

  3. electric 04.05.2019 20:35 # electric
    Опять дол6ое6ы налетели как мухи на говно.

    (ответить)

  4. gidro-met 04.05.2019 20:27 # gidro-met
    Ван дуйк - это тот волосатый индеец из Саута? Хах, какой ему Месси

    (ответить)

  5. shymkentski 04.05.2019 20:05 # shymkentski
    Месси стоя обоссал его вместе с Суаресом

    (ответить)

  6. monsieurgood 04.05.2019 20:03 # monsieurgood
    это все его дочка сказала)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: