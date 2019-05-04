Почеттино: "Мы провели хороший матч, несмотря на поражение и два удаления"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отказался критиковать свою команду после поражения 1:0 от "Борнмута", а также заявил, что уважает решения рефери Крейга Поусона, удалившего двух игроков "шпор".

Показав по прямой красной карточке Сон Хен Мину и Хуану Фойту около перерыва, Поусон значительно осложнил жизнь "шпорам".



"Тоттенхэму" пришлось попотеть во втором тайме, и когда уже казалось, что ничья у них в кармане, "вишенки" вырвали минимальную победу усилиями Натана Аке. Однако Почеттино отказывается предаваться негативным ощущениям.



"Здесь особо нечего добавить. Нужно двигаться дальше и подготовиться к следующему матчу в среду. Каждый видел, что произошло на поле".



"В первые 40 минут мы играли так хорошо. Думаю, мы создали множество больших моментов. Мы не забили, а затем пропустили на последней минуте. Иногда футбол бывает жесток".



"Две красных карточки очень осложнили нам жизнь. Мы сражались и старались, но все закончилось, как закончилось. Мы расстроены и только".



"Мы уважением решения рефери, и жизнь продолжается. Сейчас мое мнение по поводу решений рефери не имеет особого значения — уже ничего не изменить. Я лишь могу сказать, что мы должны уважать решения рефери".



"Мы много старались вдевятером, и я думаю, мы хорошо оборонялись. Думаю, мы провели хороший матч, но этого оказалось недостаточно из-за пропущенного в концовке гола".



"Я не думаю, что это окажет большое влияние на матч с "Аяксом". Теперь мы должны восстановить силы и подготовиться к среде. Мы все еще третьи, мы сражаемся за попадание в топ-4, и мы в полуфинале Лиги Чемпионов. Я буду гордиться этим сезоном, а чему быть, тому не миновать", — цитирует Почеттино Sky Sports.