Моуриньо не верит, что "Ливерпуль" отыграется против "Барселоны"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не верит в шансы "Ливерпуля" отыграться против "Барселоны" в Лиге Чемпионов.

В минувшую среду "красные" оказались на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, проиграв первый полуфинальный матч со счетом 3:0.



В ближайший вторник "Барселона" совершит ответный визит на "Энфилд", и Моуриньо убежден, что сенсации здесь не случится.



"Когда счет был 2:0, я продолжал думать, что еще ничего не решено. Используй они тот момент в концовке и сделай счет 3:1, я бы сказал, что еще ничего не решено, но 3:0 есть 3:0".



"Сложно поверить, что "Барселона" упустит такое преимущество, особенно после негативного опыта с "Ромой" не так давно".



"Я знаю, что на "Энфилде" никому не бывает легко, и "Ливерпуль" очень хорош, но если "Барселона" забьет один гол, то "Ливерпулю" потребуется забивать уже пять".



"Думаю, это слишком для них. Также я думаю, что "Барселона" сохранит свой аппетит. Думаю, Месси подгоняет каждого в своей команде. Думаю, путевка в финал у "Барселоны" в кармане", — цитирует Моуриньо Liverpool Echo.